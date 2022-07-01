128-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Міністри закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау відбув телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою через інтерв'ю посла України в Німеччині Андрія Мельника, в котрому той відповідав на запитання про відповідальність Степана Бандери за вбивства поляків та євреїв. "Україна вдячна Польщі за безпрецедентну підтримку в боротьбі з агресією Росії. Нас ніщо не роз'єднує, оскільки як в Києві, так і в Варшаві є повне порозуміння щодо необхідності збереження єдності перед нагальними загрозами. Слова посла України в Німеччині Андрія Мельника, висловлені в інтерв'ю німецькому журналісту, є його особистою думкою і не відображають позицію МЗС України", – заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Рау написав у twitter, що заяви Мельника "фальшують історію". Польський міністр подякував Кулебі за швидке залагодження справи. Андрій Мельник у інтерв'ю німецькому журналісту Тіло Юнґу сказав, що вбивства поляків були зумовлені загальним воєнним тлом, і що українці зазнавали гонінь, "яких складно собі уявити", а Польща була таким самим ворогом, "як Німеччина і СРСР".

09:09 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 35 750 (+150) осіб, танків – 1577 (+4) од., бойових броньованих машин – 3736 (+10) од., артилерійських систем – 796 (+6) од., РСЗВ – 246 (+0) од., засобів ППО – 105 (+1) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 186 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) од., автомобільної техніки – 2610 (+8) од., кораблів /катерів – 15 (+1) од., спеціальної техніки – 61 (+0) од., крилатих ракет – 143 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

46,2% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

21,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

43,4% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,8% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

21,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

20,9% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:03 Росіяни вночі обстріляли Білгород-Дністровському район Одещини, один з ударів частково зруйнував дев’ятиповерховий житловий будинок, інший – базу відпочинку Сергіївці біля Затоки, повідомили в Одеській ОВА. Загинуло щонайменше 18 людей, 30 поранено. Удари були нанесені трьома ракетами радянського виробництва Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське Сумської області. На Харківському напрямку противник зосередив угруповання військ Західного військового округу, здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, систематично обстрілює підрозділи Сил оборони України для сковування їх дій. Так, з артилерії, окупанти обстрілювали райони населених пунктів Базаліївка, Перемога, Верхній Салтів, Норцівка, Чепіль, Дмитрівка, Барвінкове, Мосьпанове, Велика Бабка, Сороківка та Пришиб. На Слов’янському напрямку війська противника продовжують ведення оборони, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення. Агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки. На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших військ в районі Лисичанська з півдня та заходу, встановленні повного контролю над Луганською областю. Веде штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення наших підрозділів. На Лисичанському напрямку обстрілює наші позиції із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Вовчоярівка. Намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут – Лисичанськ, успіху не має. Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку. На Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснював обстріли наших позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Березнегувате, Партизанське, Киселівка, Шевченкове, Таврійське. Вів повітряну розвідку БпЛА. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог продовжує утримувати три носії високоточної зброї. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів.

07:33 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни:

• Російські війська досягли обмежених успіхів у межах Лисичанського нафтопереробного заводу та навколо Лисичанська.

• Російські війська продовжували наступальні дії на південь і схід від Бахмута та на північ від Слов'янська.

• Російські війська продовжували спроби відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова.

• Українські контрнаступи продовжують змушувати російські війська на південному напрямку оборонятися.

• Російська окупаційна влада вживає заходи на подальшу економічну та фінансову інтеграцію окупованих територій у російську систему.