Литву атакують кремлівські гакери.

Вимагають відновлення транзиту до Калінінграда.

 

 

Литва зазнала масштабної кібератаки, вчиненої пов’язаними з Росією гакерами. Про це повідомило видання Politico з покликом на заяву тимчасового виконувача обов’язків директора литовського Національного центру кібербезпеки Йонаса Скардінскаса (Jonas Skardinskas).

 

Відповідальність за атаку взяло на себе прокремлівське гакерське угруповання Killnet, яке в минулому стояло за кібератаками на урядові сайти в США, Польщі та Німеччині. Воно продовжує публікувати інформацію про заплановані й реалізовані так звані DDoS-атаки на своєму Telegram-каналі. У поширеному відео представник угруповання зазначив, що атаки є помстою за запроваджені півтора тижня тому обмеження транзиту литовською територією до калінінградського анклаву підсанкційних товарів. Гакери вимагають від влади Литви протягом 48 годин «розблокувати транзит до Калінінграда». «Інакше компанії з вашої країни опиняться у жахливих умовах», – пригрозили гакери.

 

У Міністерстві оборони Литви вказали, що напад був спрямований на литовські державні установи та приватні компанії. Проте з найпотужнішими DDoS-атаками вдалося впоратися, і послуги захищеної Національної мережі передачі даних відновлено. За словами прем'єр-міністерки Литви Інґріди Шимоніте (Ingrida Šimonytė), кібератаки на країну активізувалися з початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну в лютому.

 

Нагадаємо, що з 18 червня Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги, а з 21 червня – і вантажний транспорт з Росії з товарами, які потрапили під санкції Євроунії. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що заборона стосується від 40% до 50% номенклатури вантажів, які перевозилися між регіонами РФ та Калінінградською областю. Аліханов наголосив, що вільний транзит до Калінінградської області прописаний в угодах з ЄУ та країнами Балтії. Він назвав рішення Литви «задушенням реґіону».

28.06.2022

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