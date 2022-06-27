У Росії зафіксовано технічний дефолт.

Востаннє така халепа сталася з Москвою 1918 року, коли більшовики відмовилися від боргів царського режиму.

У ніч на понеділок 27 червня в Росії вперше з 1918 року стався дефолт зі зовнішнього боргу. Про це повідомила інформаційне аґенція Bloomberg. Саме в зазначений день минув пільговий період для виплати близько 100 мільйонів доларів протермінованих платежів за державними облігаціями.

Йдеться про так звані євробонди «Россия-2026» та «Росся-2036», за якими інвесторам повинні були надійти відповідно 71,25 мільйона доларів та 26,5 мільйона євро. Росія перераховувала кошти на погашення боргу наприкінці травня, однак деякі власники цих облігацій з Тайваню заявили, що не отримали виплат.

Bloomberg зазначає, що дефолт має головним чином символічне значення й офіційного оголошення дефолту не відбудеться. Зазвичай це роблять міжнародні рейтингові аґенції, але всі вони призупинили свою діяльність у Росії. При цьому з таким оголошенням могли виступити власники бондів, але вони поки що намагаються оцінити, які існують шанси повернути всі свої гроші чи хоча б частину. Для оголошення дефолту кредиторами необхідно, щоб з цим погодилася принаймні чверть власників облігацій.

Як зауважили експерти Bloomberg, це перший дефолт Росії зі зовнішнього боргу з 1918 року, коли більшовики відмовилися від боргів царського режиму. «Це похмурий маркер швидкого перетворення країни на економічного, фінансового та політичного парію», – констатує аґенція.

Нагадаємо, що в квітні Міністерство фінансів Сполучених Штатів не подовжило тимчасову ліцензію, яка робила виняток із санкцій і дозволяла власникам російських облігацій отримувати платежі від Росії. Термін дії цієї ліцензії закінчився 25 травня. До вечора 27 травня власники російських євробондів не отримали купонних виплат майже на 100 млн доларів, після чого почався відлік 30 днів до оголошення дефолту за цими платежами.