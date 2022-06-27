124-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:06 Країни "Групи семи" запевняють, що підтримуватимуть Україну "скільки буде необхідно", а також обіцяють посилення санкцій проти Росії. Про це йдеться у заяві G7 про підтримку України, оприлюдненій після зустрічі 27 червня лідерів "Групи семи", в якій взяв участь Президент Зеленський. "Ми, лідери «Групи семи» (G7), непохитні в нашій солідарності з Україною і підтверджуємо нашу непохитну прихильність підтримувати уряд і народ України в їх мужньому захисті суверенітету і територіальної цілісності своєї країни, а також у їхній боротьбі за мирне, процвітаюче та демократичне майбутнє… Ми й надалі надаватимемо фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – йдеться у документі. G7 знову засудила російську жорстоку, неспровоковану, невиправдану та незаконну загарбницьку війну і закликала РФ негайно припинити її, беззастережно припинити всі військові дії та вивести свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, повідомляє "Укрінформ". У заяві підкреслюється підтримка зусиль України припинити війну, а також те, що Україна сама має вирішувати питання про майбутнє мирне врегулювання, вільно від зовнішнього тиску чи впливу. При тім сім провідних індустріальних держав Заходу засудили невиправдане використання росією ядерної риторики та застерегли проти використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї. "Ми закликаємо росію до відповідальної поведінки та стриманості, а також повторюємо, що будь-яке використання такої зброї було б неприйнятним і матиме тяжкі наслідки", – застерегли західні політики.

15:41 Голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову приїхав до України. Як повідомляє ТСН, олодар двох "Оскарів" попрямував до Бучі та Ірпеня, аби на власні очі побачити наслідки злочинів Путіна в Україні. Пенн знімає документальний фільм про російсько-українську війну. Він уже був у Києві у перший день повномасштабного російського вторгнення, а наприкінці березня приїхав на Львівщину, щоб налагодити роботу своєї благодійної організації в Україні. У Кракові режисер підписав гуманітарний контракт із мерією, аби допомагати біженцям. Нещодавно Пенн організував у Лос-Анджелесі благодійний вечір, на якому вдалося зібрати понад мільйон доларів.

15:20 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що масштабні ракетні обстріли росіян досягли протилежного ефекту – замість залякати українців вони породили злість. "У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило. Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", – прокоментував Данілов.

14:47 Збройні Сили України вночі завдали по острову Зміїному понад десять влучних уражень. Про це повідомила на брифінгу начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. "Ми продовжуємо операцію на Зміїному, і цієї ночі було завдано понад 10 влучних уражень по острову. Ми дорозвідуємо результати, але вже зараз маємо перший звіт про те, що вкотре уражено ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир С1", – сказала вона.

14:16 Прем’єр-міністри Канади і Великої Британії Джастін Трюдо і Борис Джонсон записали спільне відеозвернення зі словами підтримки українському народові та Президентові Зеленському. Трюодо сказав, що українці б'ються за цінності, котрі поєднують демократичний світ, зокрема, принципи верховенства права і непорушності суверенітету й територіальної цілісності. Канадський прем'єр запевнив, що країни G7 працюють над посиленням санкцій проти Росії, а також над збільшенням економічної, фінансової та військової підтримки України. Джонсон заявив, що він цілковито підтримує українців у їхній боротьбі і вважає її "важливою для всього світу". Наприкінці голова британського уряду сказав українською: "Слава Україні!", а Трюдо додав: "Героям слава!".

13:51 Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів G7, котрі зібралися на саміт у замку Ельмау в Баварії, через конфкеренц-зв'язок. "Україна відчуває підтримку держав «Великої сімки». Дякую за оборонну та фінансову допомогу нашій країні в боротьбі з російським вторгненням. Для нас важлива й послідовна позиція країн G7 стосовно санкцій. Вони мають і надалі посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор", – прокоментував Зеленський у telegram.

13:19 Уночі та вранці росіяни завдали руйнівних обстрілів по Слов'янську. Зокрема, 27 червня армія РФ атакувала вулицю Торську, котра проходить через центральну частину міста. Згідно з інформацією Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації, внаслідок удару є вбиті та поранені. Інформація про число жертв уточнюється. Начальник ВЦА Вадим Лях закликав містян евакуюватися.

12:40 Лідери "Групи семи" на саміті у Німеччині оголосили про запуск "Партнерства для глобальної інфраструктури". Ініціатива має на меті мобілізувати сотні мільярдів доларів на створення "стійкої інфраструктури" в усьому світі. Програма має зміцнити і диверсифікувати ланцюги постачання товарів, створити нові можливості для працівників і підприємств, повідомляє "Голос Америки". "Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні, зокрема на наші енергетичні ринки. Ми потребуємо зусиль всього світу, щоб інвестувати в трансформаційні проєкти з чистої енергетики, щоб забезпечити стійкість критично важливої інфраструктури до змін клімату", – заявив президент США. Зі слів Байдена, США мають намір зібрати на цей проєкт 200 мільярдів доларів упродовж найближчих років – як державного, так і приватного капіталу. А від G7 очікується 600 мільярдів доларів до 2027 року. Серед перших ініціатив партнерства – інвестиції в сонячну станцію на 2 мільярди доларів у Анголі, інвестиції в 320 мільйонів доларів на будівництво лікарні в Кот-д'Івуарі та інвестиції на 40 мільйонів доларів для сприяння регіональній торгівлі енергоресурсами в Південно-Східній Азії.

12:13 Російське видання "Коммєрсант" повідомило про повторний удар по буровій платформі у Чорному морі – так званих "вежах Бойка". Платформа нібито зазнала обстрілу вночі на 26 червня. Боєприпас влучив у вертолітний майданчик, залишивши отвір діаметром майже п'ять метрів. Напередодні оперативне командування "Південь" інформувало: "В районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксовано активність пошуково-рятувальних суден рашистів. Імовірно – проведення евакуації персоналу внаслідок надзвичайної ситуації на одній з платформ. Дані уточнюються".

11:58 Президентка Молдови Мая Санду прибула з візитом до України. Як повідомила адміністрація президента Молдови, Санду у понеділок відвідає Бородянку, Бучу та Ірпінь, а також відбуде переговори із Володимиром Зеленським.

11:29 Унаслідок нічного ракетного удару по Одещині постраждало восьмеро осіб, повідомляє телеграм-канал Одеської обласної військово-цивільної адміністрації. "Унаслідок влучання крилатої ракети Х-22, випущеної з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму, у житловому кварталі одного з сіл Одеського району сталося загорання трьох приватних будинків і присадибних будівель на загальній площі 500 кв м. Згідно з уточненими даними, легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримало восьмеро осіб, серед них – одна дитина", – йдеться у повідомленні.

11:04 Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала НАТО та ЄС проявити єдність із Литвою на тлі наростання напруги довкола "калінінградського транзиту". "Зростає геополітичне напруження навколо Литви щодо санкцій по транзиту через Сувалкський коридор. Втім, справа тут не в санкціях і навіть не у росії (бо з нею все давно зрозуміло). Питання в Заході. Чи зможе Захід бути єдиним та твердим перед російською загрозою", – прокоментувала Верещук у telegram.

10:49 Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ із півдня, заявив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. "Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти. Лисичанськ та прилеглі села переживають найскладніші дні, росіяни винищують все на своєму шляху. Вцілілих будівель стає все менше. Ворожа артилерія та авіація випалює будинки вулицями. Обстежувати території вкрай важко, адже обстріли не припиняються. Вчора у місті палали п’ять багатоповерхівок, з десяток приватних будинків, обстріляно автостанцію, Свято-Митрофанівський храм та храм Святої Великомучениці Варвари, приміщення підприємств та силових структур", – повідомив Гайдай.

10:23 Аналіз поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни:

• Російські війська вперше від 29 квітня завдали ракетного удару по Києву, очевидно приурочивши його до саміту лідерів G7.

• Командувачем військових операцій Росії в Україні, виглядає, став генерал-полковник Геннадій Жидко.

• Російські війська продовжували наступ на південні околиці Лисичанська та зміцнили контроль над Сіверськодонецьком і навколишніми населеними пунктами.

• Російські війська ведуть бойові дії на схід від Бахмута для утримання під контролем траси Т1302 Бахмут–Лисичанськ.

• Російські війська провели безуспішний штурм на північний захід від Слов'янська.

• Російські війська посилили артилерійські удари по українських позиціях уздовж південного напрямку.

• Російська окупаційна влада посилює боротьбу з українськими партизанами на окупованих територіях шляхом посилення заходів фільтрації та викрадення мирного населення.

10:10 Міністерство оборони України повідомило, що сьогодні у Варшаві відкриється виставка знищеної російської техніки. У столиці Польщі експонуватимуть основний бойовий танк російської армії – Т72Б, 152-мм САУ "Мста-С", зразки снарядів РСЗВ "Ураган" і "Смерч". Виставка відкриється вранці на Замковій площі.

09:57 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Хоча основною оперативною ціллю Росії залишається мішок Сіверськодонецьк–Лисичанськ, тиждень постійних інтенсивних обстрілів свідчить про те, що Росія намагається відновити наступ на північнішому Ізюмському напрямку. Українські сили продовжують утримувати лінію на цьому напрямку, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони.

• Протягом найближчих тижнів російська кампанія, мабуть, все більше покладатиметься на ешелони резервних сил. Вони складаються з кількох окремих компонентів, які Росія очевидно вже почала використовувати.

• Російський бойовий резерв армії — це нещодавнє нововведення, яке складається з резервістів-добровольців, які працюють за сумісництвом і розгортаються як цілі підрозділи, переважно призначені для виконання завдань безпеки в тилу. Людський мобілізаційний ресурс – це вагомий фонд усіх ветеранів, які служили в регулярній армії протягом останніх п’яти років. Російська влада, ймовірно, використовує добровольців цієї категорії для поповнення третіх батальйонів у складі регулярних бригад. Незважаючи на постійний дефіцит резервістів для розгортання в Україні, російське керівництво, виглядає, далі не хоче віддавати наказ про загальну мобілізацію.

09:39 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 35 000 (+150) осіб, танків – 1552 (+20) од., бойових броньованих машин – 3687 (+28) од., артилерійських систем – 771 (+7) од., РСЗВ – 243 (+0) од., засобів ППО – 101 (+2) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 184 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6) од., автомобільної техніки – 2575 (+11) од., кораблів /катерів – 14 (+0) од., спеціальної техніки – 60 (+0) од., крилатих ракет – 139 (+2) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

47,0% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

26,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

42,9% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

13,46% артилерійських систем (з них 0,3% за минулий тиждень),

16,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

19,2% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:18 Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав учасників саміту G7 посилити санкції проти Росії. "Я розумію, що нинішні санкційні обмеження багато коштують нашим союзникам. Я також знаю, що дехто починає замислюватися, чи варто воно їхніх зусиль: я підозрюю, хтось може вважати, що вторгнення в Україну – це не що інше, як сварка в далекій країні між людьми, про яких вони нічого не знають", – написав Єрмак у колонці. "Якщо росія переможе, безпека Заходу і міжнародний порядок, заснований на правилах, які підтримуються, будуть зруйновані. І росія не зупиниться... Заходу потрібно подвоїти дію існуючих обмежень. Необхідно посилити енергетичні санкції, поширити їх на експорт газу, ввести обмеження для всієї банківської системи рф", – додав Єрмак.

08:57 Базу техніки окупаційних військ РФ у місті Сніжне (Горлівський район) вразили ракетами. Про це повідомляє портал "Мілітарний", покликаючись на свідчення влучання у телеґрам-каналах. Згідно зі свідченнями мешканців окупованого Сніжного, дві ракети, котрі прилетіли із північного заходу, влучили в підприємство “Сніжнянськхіммаш”. 26 червня окупанти опублікували фото решток ракет, котрі вразили, ймовірно, базу техніки. Маркування на уламках свідчать про те, що по Сніжному вдарили з ракетного комплексу “Точка-У”.

08:34 Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на саміті G7 заявив про необхідність подолання залежності від енергоресурсів із Росії. "Це має геополітичні, а також економічні та соціальні цілі", – сказав Драгі. "Навіть коли ціни на енергію впадуть, немислимо повернутися до тієї ж залежності від Росії, яка існувала раніше. Необхідно працювати над тим, щоб повністю усунути цю динаміку", – додав Драгі.

08:16 США поставлять Україні систему протиракетної оборони, повідомляють джерела CNN. Очікується, що цього тижня буде оголошено про закупівлю Сполученими Штатами для України вдосконаленої системи протиракетної оборони середньої та великої дальності, а також про додаткову військову допомогу, включаючи артилерійські боєприпаси та радари. Президент США Джо Байден нещодавно підтвердив, що США нададуть Україні досконаліші ракетні системи та боєприпаси.

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, керівництво республіки білорусь продовжує надавати військову підтримку російській федерації, зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів. На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, продовжив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області. Завдав авіаційних ударів по населеному пункту Славгород Сумської області. На Слобожанському напрямку противник обстрілює підрозділи Сил оборони, веде радіотехнічну розвідку та радіоелектронну боротьбу. На Харківському напрямку здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Шевелівка, Піщане, Чугуїв, Шестакове, Замулівка та Руська Лозова. Вів штурмові дії в районі населених пунктів Дементіївка та Питомник, успіху не мав. Окупанти дистанційно мінували місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги. На Слов’янському напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Долина. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Адамівка, Хрестище, Грушуваха, Світличне і Курулька. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького. З метою покращення тактичного положення, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває. На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Веде обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам’янка. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі міста Лисичанськ. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти. На Краматорському напрямку активних бойових бій противник не вів, обстріляв із артилерії райони Райгородка та Маяків. На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве. Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського. Наші воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. Ворожий наступ в районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли. Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема і блокпостів у районі Миколаївки. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар’їнка та Павлівка. Ворожий ракетно-авіаційний удар зафіксовано по населеному пункту Авдіївка. Поблизу Марʼїнки українські воїни знову придушили в зародку спробу ворога піти вперед. На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів. Веде розвідку, удосконалює інженерне обладнання позицій. Здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Костромка, Потьомкине, Князівка, Партизанське, Квітневе, Степова Долина. Українська авіація завдала декілька вдалих авіаударів по скупченнях ворога. У акваторії Чорного моря окупанти утримують у готовності до завдання ракетних ударів два носії високоточної зброї.

07:30 Зафіксовано дефолт Росії із зовнішнього боргу – вперше з 1918 року, повідомляє Bloomberg: у ніч на понеділок у Росії закінчився пільговий період із виплати відсотків на суму близько 100 млн доларів. Bloomberg зазначає, що це стало "кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам", "це похмура ознака швидкого перетворення країни на економічного, фінансового та політичного вигнанця", оскільки валютні резерви російського Центробанку заморожені, а найбільші банки відрізані від світової фінансової системи.

Дефолт, однак, має символічний характер і мало що означає для росіян. Росія заявляє, що має кошти для виплати. Минулого тижня вона оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу (у розмірі 40 млрд доларів) у рублях, оскільки нинішню ситуацію з іноземною валютою штучно створив Захід. Міністр фінансів Росії назвав фарсом застосування в цьому випадку терміну "дефолт".