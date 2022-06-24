Парламент Болгарії ухвалив зняти вето з перемовин щодо вступу Північної Македонії до ЄУ.

Софія з 2020 року блокує перемовини Брюсселя зі Скоп'є, вимагаючи, наприклад, гарантій захисту болгарської меншини у Північній Македонії.

Народні збори Болгарії у п'ятницю, 24 червня, схвалили так званий «французький компроміс». Йдеться про зняття заборони з відкриття перемовин між Європейською Унією та Північною Македонією щодо вступу до ЄУ. Про це повідомила болгарська газета Dnes. «За» скасування вето проголосували 170 депутатів, 37 висловилися «проти», 21 парламентар утримався. Відтак Болгарія може найближчими днями зняти блокаду перемовин, яку запровадив своїм рішенням уряд країни в 2020 році, одночасно блокувавши і перемовини про вступ до ЄУ Албанії.

Франція, яка нині головує в Раді ЄУ, запропонувала можливе вирішення конфлікту, що склався навколо вступу Північної Македонії до ЄС. Французький компроміс передбачає виконання македонцями низки умов, серед яких – захист прав болгарської меншини в Північній Македонії шляхом конституційних поправок, а також зобов'язання Скоп'є підтримувати добросусідські відносини з Болгарією. Окрім того, Софія вимагає, аби «ніщо у процесі руху Північної Македонії до ЄУ» не інтерпретувалося як визнання Болгарією македонської мови», яку болгари вважають діалектом своєї. Також від Скоп’є, згідно з компромісом, вимагають визнати болгар у Конституції як націєутворюючий етнос та «позбутися мови ненависті». Наприклад, щоб Північна Македонія перестала застосовувати термін «болгарська фашистська окупація» щодо тимчасового періоду, коли у Другій світовій війні Болгарія окупувала частину югославської території.

Поки що невідомо, чи погодиться на ці умови уряд у Скоп'є. Напередодні прем'єрміністр Північної Македонії Дімітар Ковачевскі у повідомленні у Facebook назвав їх «неприйнятними».

Нагадаємо, що Північна Македонія отримала статус кандидата на вступ до Євроунії ще 2005 року, Албанія – у 2014 році. Також у передпокої Євроунії чекають на здобуття повноправного членства ще дві балканські країни: Чорногорія (кандидат з 2010 року) і Сербія (з 2012-го).