На Львівщині з рейок зійшов вантажний потяг.

«Смак сонця»: антропоморфічна візія війни

Віра Меньок

Події вистави «Смак сонця» у режисурі Олександра Короля – прем’єрної реалізації п’єси Олександра Вітра – відбуваються у місці, де від бомбардувань ховаються два коти, дві собаки та черепаха. Саме так: війна, побачена очима тварин – покинутих, але нездоланних у своїй вірі в перемогу.