На Львівщині з рейок зійшов вантажний потяг.

На Львівщині з рейок зійшов вантажний поїзд. Низка потягів запізнюється. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» ввечері в середу, 22 червня. Зазначається, що вантажний поїзд зійшов із рейок на дільниці Задвір'я – Красне. У результаті сходження вантажного вагона пошкоджені дві електроопори й відсутнє електропостачання до станції Підзамче.
Фото: Варта-1
На місці аварії працюють фахівці залізниці, які відновлюють габарит колії.
Станом на ранок 23 червня затримки очікуються у русі потягів:
№ 18/17 Львів – Харків;
№ 258/260 Івано-Франківськ – Чернігів, Суми;
№ 26/236 Чернівці, Рахів – Одеса;
№ 60/59 Чоп – Київ;
№ 32/31 Перемишль – Запоріжжя;
№ 92/91 Львів – Київ;
№ 2/1 Івано-Франківськ – Харків;
№ 12/11 Львів – Одеса;
№ 82/81 Ужгород – Київ;
№ 36/38 Перемишль, Ужгород – Одеса;
№ 56/55 Рахів – Київ;
№ 749/750 Київ – Львів, Київ – Відень.
23.06.2022