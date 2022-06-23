На Львівщині з рейок зійшов вантажний потяг.

 

На Львівщині з рейок зійшов вантажний поїзд. Низка потягів запізнюється. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» ввечері в середу, 22 червня. Зазначається, що вантажний поїзд зійшов із рейок на дільниці Задвір'я – Красне. У результаті сходження вантажного вагона пошкоджені дві електроопори й відсутнє електропостачання до станції Підзамче.

 

Фото: Варта-1

 

На місці аварії працюють фахівці залізниці, які відновлюють габарит колії.

 

Станом на ранок 23 червня затримки очікуються у русі потягів:

 

№ 18/17 Львів – Харків;

№ 258/260 Івано-Франківськ – Чернігів, Суми;

№ 26/236 Чернівці, Рахів – Одеса;

№ 60/59 Чоп – Київ;

№ 32/31 Перемишль – Запоріжжя;

№ 92/91 Львів – Київ;

№ 2/1 Івано-Франківськ – Харків;

№ 12/11 Львів – Одеса;

№ 82/81 Ужгород – Київ;

№ 36/38 Перемишль, Ужгород – Одеса;

№ 56/55 Рахів – Київ;

№ 749/750 Київ – Львів, Київ – Відень.

 

23.06.2022

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