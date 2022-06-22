Фінляндія заявила про готовність дати відсіч російській аґресії.  

Головнокомандувач збройних сил Фінляндії запевнив, що його країна має значний оборонний потенціал.

 

 

Головнокомандувач збройних сил Фінляндії генерал Тімо Ківінен (Timo Kivinen) заявив, що армія країни готова дати відсіч Росії, якщо та вирішить напасти. Про це у середу, 22 червня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на інтерв’ю, яке Ківінен дав фінським ЗМІ. За словами генерала, Фінляндія десятиліттями готувалася до російської атаки і чинитиме жорсткий опір, якщо до цього дійде.

 

«Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для такого виду війни, який ведеться там (в Україні, – ред.), з масованим використанням вогневої потужності, бронетехніки, а також повітряних сил. Але найважливіша лінія оборони пролягає між вухами, про що зараз свідчить війна в Україні», – зазначив Ківінен.

 

Фінляндія, яка зберігала тривалий час нейтралітет, у травні подала заявку на вступ до НАТО через побоювання, що вона може, подібно до України, стати об'єктом російського нападу. Тімо Ківінен зазначив з цього приводу, що вважає важливою для Фінляндії дію 5-ої статті статуту НАТО, згідно з якою напад на одну країну – члена Альянсу вважається нападом на всі держави, які входять до його складу.

 

За словами Ківінена, членство в НАТО дасть Фінляндії можливість раннього попередження про потенційний напад завдяки об'єднаному контролю за повітряним простором у країнах Альянсу. Водночас він наголосив, що навіть після вступу до НАТО основна відповідальність за оборону країни все одно лежатиме на Фінляндії. «Україна виявилася надто жорстким шматком, щоб Росія змогла його пережувати. Фінляндія буде такою ж», – запевнив Ківінен.

 

Генерал розповів, що Фінляндія створила одну з найпотужніших артилерій у Європі. Країна вже запаслася крилатими ракетами дальністю до 370 км, замовила чотири нові бойові кораблі, 64 сучасні винищувачі F-35 у американської компанії Lockheed Martin. Крім того, Фінляндія планує закупити до двох тисяч безпілотників, засоби ППО і будує огорожу на кордоні з Росією.

 

Країна витрачає два відсотки свого ВВП на оборону – що вище, ніж у більшості членів НАТО.

22.06.2022

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