119-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:07 Президентка Європарламенту Роберта Мецола впевнена, що Україна стане державою-кандидатом у члени ЄС. Про це вона сказала у коментарі ТСН. "Для мене Україна – це Європа. Цей тиждень дуже важливий – коли ми ухвалюємо рішення разом з усією європейською родиною відкрити наші двері українцям, які показали стільки сміливості та відваги, які боряться за ті самі цінності, у які ми віримо. Ми готові широко розкрити ці двері і я не можу дочекатися, щоб обійняти українських братів та сестер разом із нашою родиною", – заявила Мецола.

15:46 Троє військовиків та одна цивільна особа загинули у військовій частині у підконтрольній Кремлю Володимирській області від вибуху снаряду під час розвантажування боєприпасів на складі. Про це повідомляє російський "Интерфакс".

15:25 У Чорнобаївці підірвали автомобіль колишнього керівника місцевої автостанції, очільника окупаційної адміністрації Юрія Турульова. Цю інформацію підтвердив радник голови Херсонської обласної адміністрації Сергій Хлань у коментарі "Укрінформу". Пишуть про це і пропагандистські медії.

14:50 Делеґація міністерства оборони Туреччини в середу відбула переговори в Москві щодо розблокування експорту українського зерна. За підсумками розмови у Туреччині заявили про досягнення певного порозуміння, повідомляє Milliyet.

14:14 Президент Росії Владімір Путін у середу скликав засідання Радбезу. Про людське око тема засідання – підготовка до "Єдиного дня голосування" у Росії у вересні.

13:28 У Білорусі на території сусідньої з Україною Гомельської області почалися "мобілізаційні навчання". Лукашенківська воєнщина рекрутує на збори військовозобов'язаних запасу – комісаріати планують тренувати систему оповіщення та відправку громадян у військові частини. До навчань залучать сили спеціальних операцій Білорусі. Навчання триватимуть до 1 липня, повідомляє "Белта".

13:02 У місті Новошахтинськ у підконтрольній Кремлю Ростовській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Телеграм-канал Baza опублікував відео, на котрому видно, що НПЗ зазнав удару безпілотника-камікадзе. Російські силовики визнали, що новошахтинська нафта зазнала атаки дронів – на підприємстві виявили уламки двох апаратів.

12:31 Організація "Репортери без кордонів" припускає, що українського журналіста й фотографа Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова російські солдати могли стратити. Не виключено, перед розстрілом Левіна і Чернишова піддавали допитам і тортурам. Про це йдеться у звіті Reporters sans frontières, укладеному на підставі попередніх висновків керівника слідчого відділу RSF Арно Фроже і французького військового фоторепортера Патріка Шовеля. Тіла Левіна й Чернишова знайшли 1 квітня у лісі поблизу села Мощун, за 20 кілометрів на північ від Києва. Чоловіків убили 13 березня. Представники організації вилучили на місці злочину кулі, понівечені документи, у спаленому авто є сліди пострілів. Інформацію передали українським правоохоронцям.

12:03 По Миколаєву завдали удару сімома ракетами, повідомив Віталій Кім.

11:54 Росіяни завдали удару забороненими касетними снарядами по пляжу біля озера в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Загинула одна людина, 11 поранено, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

11:35 Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили проблему вивезення зерна зі заблокованих Росією портів України, повідомляє британський уряд. Джонсон звинуватив Росію у вмисній блокаді й похвалив Ердогана за його лідерську позицію в переговорному процесі. Під час переговорів також ішлося про співпрацю в оборонній сфері й економіці. Як повідомляє видання The National News, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вирушить із візитом у Туреччину для переговорів щодо продовольчої кризи. "Ми робимо все можливе з нашими альянтами, щоб забезпечити безпечний маршрут і бути певними, що Одеса в цілковитій безпеці", – повідомила Трасс.

11:07 Президент Польщі Анджей Дуда заявив на нараді польських послів, що у східній частині Європи неможливо залишатися нейтральною державою, і Україну потрібно підтримати всіма силами, повідомляє "Укрінформ".

#цитата Хто боїться, той програє. У цій частині Європи немає нейтральних країн, тут немає змоги залишатися нейтральним: тут маєш бути або зі Сходом, або з Заходом. Якщо українці проливають кров за те, щоб бути з Заходом, то треба їм показати, що країни Заходу тримають для них відкриті двері, що спільнота від них не закривається і не бачить їх як частину “русского міра”. Соромно слухати, що не можна принижувати Росію і треба дозволити їй зберегти обличчя. Це Росія напала і вбиває, ніхто не напав на Росію. Розповіді Росії про загрози з боку НАТО у контексті вбивств у Лондоні упродовж десятиліть, війни в Україні, раніше – у Грузії та Сирії є огидною пропагандою. Саме Росія відповідає за цю війну, і вона відповідатиме за те, що у світі може статися голод через неможливість поставити зерно з України до Африки та інших частин світу. Скажу навіть більше: санкції мають діяти доти, доки Україна не скаже, що їх можна скасувати. Якщо Україна, на яку напали, скаже: так, можемо скасувати санкції, бо повертаються нормальні відносини і ми вважаємо, що вже досить. А поки вона цього не скаже, санкції треба посилювати. Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки і так допомогти Україні, щоб це Путін просив про розмову. Анджей Дуда

10:47 Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо виходить із партії "Рух 5 зірок". Раніше він критикував її за підрив зусиль уряду щодо підтримки України. Ді Майо сказав, що робить "болісний" вибір. Він планує сформувати нову парламентську групу, котра підтримуватиме уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі.

10:13 Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні Сили поступово звільняють Херсонщину. Він назвав найжорстокішою ділянкою Луганщину. "Окупанти дуже серйозно тиснуть", – сказав він.

10:01 Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав світ покласти край російському фашизмові "прямо зараз". Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН, передає "Укрінформ". "Перетворення Росії на агресивний фашистський режим уже продемонструвало її нездатність утриматися від нападу на тих, кого вона вважає слабкою здобиччю. Це має бути зупинено всіма нами, і чим швидше, тим краще", – наголосив він. "Якщо ми дозволимо путіну або його наступникові на кремлівському троні відростити свої відрубані клешні, просочені кров'ю українців, наступна війна буде неминуча, і цивілізований світ заплатить утричі більшу ціну, ніж сьогодні. Покладімо край російському фашизмові прямо зараз", – закликав Кислиця.

09:49 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 34 230 (+300) осіб, танків – 1496 (+0) од., бойових броньованих машин – 3614 (+8) од., артилерійських систем – 752 (+0) од., РСЗВ – 239 (+0) од., засобів ППО – 99 (+1) од., літаків – 216 (+0) од., гелікоптерів – 182 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3) од., автомобільної техніки – 2543 (+6) од., кораблів /катерів – 14 (+0) од., спеціальної техніки – 60 (+1) од., крилатих ракет – 137 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

45,3% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

26,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

42,4% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

13,2% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

15,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

15,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

19,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія намагається охопити район Сіверськодонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні й продовжує сильні обстріли. Росія, швидше за все, готується до спроби розгорнути велику кількість резервних підрозділів на Донбасі.

Російська влада не повідомляє загальної кількості військових втрат в Україні з 25 березня. Однак самопроголошена Донецька народна республіка (ДНР) публікує дані про втрати сил ДНР. Станом на 16 червня ДНР визнала, що з початку 2022 року загинули 2128 військовослужбовців і 8897 отримали поранення. Рівень втрат "ДНР" становить приблизно 55% від початкової сили, що підкреслює надзвичайне виснаження росіян і проросійських військ на Донбасі. Виглядає, що сили "ДНР" оснащені застарілою зброєю та технікою. Здатність обох сторін конфлікту формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни.

09:20 На Зміїному ЗСУ влучили в ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку, повідомляє ОК "Південь".

На фото від компанії Planet Labs, зробленому вранці у вівторок, 21 червня, видно три вигорілі ділянки.

09:02 Президент США Джо Байден відкидає можливість втоми від України – на противагу Борису Джонсону, який вважає, що у світі присутня «втома від України» на тлі конфлікту, що затягується. За словами Бадена, цей конфлікт буде змаганням на витривалість, коли обидві сторони перевірятимуть, що можуть винести росіяни і що буде готова винести Європа – це питання обговорюватиметься на саміті НАТО в Іспанії 29–30 червня.

08:55 Втрачено контроль над Тошківкою, Мирною Долиною, Підлісним, ворог закріплюється також в Устинівці, повідомив Луганської ОВА Сергій Гайдай. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського. Лисичанськ повністю під контролем України, поблизу самого міста росіян нема, обстріли тривають, у ближніх селах – бої; доба минула більш-менш спокійно, росіяни "видохлися" і використовують цей час на перегрупування, орки "оголили" свої позиції на інших напрямках, перекинувши техніку та рашистів на Луганщину. Ми маємо справу з великою кількісною перевагою.

Мапа від deepstate станом на кінець минулої доби

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: