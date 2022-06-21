Постпреди всіх країн – членів ЄУ підтримали статус кандидата для України.

ЄУ також має намір підтримати думку Єврокомісії щодо надання статусу кандидата Молдові.

 

 

Усі 27 країн – членів Європейської Унії планують схвалити надання Україні статусу кандидата на вступ до спільноти вже цього тижня. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg із покликом на брюссельських дипломатів на засадах анонімності.

 

За даними аґенції, на зустрічі постійних представників країн – членів Євроунії 20 червня ніхто не виступав проти цього рішення. ЄУ також має намір підтримати думку Єврокомісії щодо надання статусу кандидата Молдові.

 

Нагадаємо, що напередодні Європейська комісія офіційно порекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Європейської Унії. Про це оголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

 

«Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і по-друге – надати статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ», – сказала фон дер Ляєн.

 

За її словами, думка Єврокомісії була сформована на підставі заявки від України на членство в ЄУ та на основі аналізу двох опитувальників, за якими оцінювалася готовність України до виконання так званих Копенгаґенських критеріїв розвинутого демократичного суспільства та її відповідність до положень acquis communitaire (законодавства, – ред.) Євроунії.

 

Аналогічну рекомендацію Єврокомісія дала щодо Молдови. А от щодо третьої країни-аспіранта – Грузії – визнано, що вона ще не відповідає вимогам для кандидування на вступ до ЄУ через неналежний стан демократії. Для здобуття статусу кандидата у державі мають відбутися зміни. Єврокомісія визначила 12 блоків критеріїв, за якими Грузія має продемонструвати поступ, щоби в майбутньому могти отримати статус кандидата.

21.06.2022

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