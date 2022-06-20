Колумбійці обрали нового президента.

Ним вперше став представник лівиці – колишній партизан Ґуставо Петро.

 

 

У Колумбії президентом вперше обрано представника лівиці – колишнього партизана Ґуставо Петро (Gustavo Petro). У другому турі виборів, який пройшов у неділю, 19 червня, він здобув перемогу над мільйонером-консерватором, будівельним магнатом Родольфо Ернандесом (Rodolfo Hernandez). Про це у понеділок, 20 червня повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на інформацію Виборчої комісії Колумбії. На початку серпня Петро заступить на посаді чинного президента Івана Дуке Маркеса (Iván Duque Márquez).

 

Згідно з остаточним підрахунками голосів, Ґуставо Петро отримав 50,5 відсотка голосів, що в абсолютному вимірі на понад 700 тисяч більше, аніж здобув його конкурент, за якого проголосувало повідомила 47,3 відсотка виборців. Близько 2,3% виборців проголосували протестом, тобто не підтримали жодного кандидата.

 

Родольфо Ернандес уже привітав Петро з перемогою та висловив готовність конструктивно співпрацювати з ним.

 

Петро, ​​виступаючи перед прихильниками у столиці країни Боготі, заявив про готовність змінити Колумбію. Він пообіцяв проводити політику любові, розуміння та діалогу. «Сьогодні день радості для народу. Це перемога в ім'я Бога, людей та їхньої історії. Сьогодні – день вулиць та площ», – наголосив він.

 

У своєму мікроблозі в Twitter після закриття виборчих дільниць президент-елект написав: «Відсьогодні Колумбія змінюється, Колумбія інша. Зміни полягають саме в тому, щоб залишити позаду сектантство».

 

62-річний Ґуставо Петро в молоді роки долучився до лівого повстанського угруповання М-19. Він був заарештований і два роки провів у в'язниці. Згодом він відмовився від збройної боротьби, працював дипломатом у Бельгії та обіймав посаду мера Боготи.

 

Петро в рамках передвиборчої кампанії обіцяв провести глибокі реформи в Колумбії і, зокрема, запровадити податок на багатство, запровадити надзвичайну програму боротьби з голодом, відмовитися від пріоритету нафто- і газовидобутку та зробити ставку на відновлювані енергоносії.

20.06.2022

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