Новий голова Генштабу Великої Британії закликав готуватися до війни з Росією.

Генерал Патрік Сандерс має намір створити армію, здатну перемогти російську.

 

                              сер Патрік Сандерс

 

Новий голова Генерального штабу збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс (Patrick Sanders) оголосив військовослужбовцям у своїй першій промові на посаді, що вони мають бути готовими до нової війни у Європі. Про це у неділю, 19 червня, повідомило британське видання The Mirror.

 

«Зараз нагальний імператив – створити армію, здатну боротися разом з нашими союзниками і перемогти Росію в бою», – заявив Сандерс своїм підлеглим після того, як на початку тижня змінив на посаді голови генерального штабу військ Великої Британії генерала Марка Карлтона Сміта (Mark Carleton Smith).

 

За словами Сандерса, повномасштабне російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії – «захистити Об’єднане Королівство, бути готовим боротися і перемагати у війнах на суші». «Ми – покоління, яке має знову підготувати армію до війни у ​​Європі», – наголосив генерал.

 

56-річний Сандерс нагадав, що він є першим начальником Генштабу з 1941 року, який прийняв командування армією на тлі війни в Європі за участю континентальної держави. Раніше він командував операціями в Північній Ірландії, Косові, Іраку та Афганістані.

 

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував статтю в газеті The Sunday Times, в якій заявив, що «грандіозний імперський задум Путіна щодо повного завоювання України зазнав краху». Водночас він зауважив: «На жаль, невдачі Путіна не означають, що в нього вистачить мудрості відступити. У своїй ізоляції він усе ще думає, що повне завоювання можливе. Боюся, нам потрібно готуватися до довгої війни, оскільки Путін вдається до кампанії на виснаження, намагаючись жорстокістю стерти Україну з лиця Землі».

 

За словами Джонсона, результат війни залежатиме від того, чи зможе Україна зміцнювати свій захист швидше, ніж Росія нарощуватиме свої потужності для атаки. А для цього, на переконання британського прем’єра, Захід повинен передавати Україні нові озброєння швидше, ніж Росія нарощуватиме свої можливості. «Ми ніколи не будемо в безпеці, якщо повернемося спиною до доблесної України», – застеріг Джонсон.

19.06.2022

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