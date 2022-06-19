116-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:36 Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія перейшла до тактики війни на виснаження і посилює зусилля для упокорення України. У колонці для видання The Sunday Times Джонсон закликав альянтів посилити підтримку України для того, щоб допомогти встояти супроти РФ і перемогти. Британський прем'єр вважає, що партнери мусять: забезпечити Україну належним озброєнням та оснащенням; підтримати економічну спроможність і функціонування державних інститутів; налагодити сухопутні маршрути для експорту; розблокувати українські порти. Джонсон закликав світову спільноту підтримати те бачення перемоги, котрого дотримуються українці. "Це має стати нашим визначенням успішного завершення війни", – наголосив він.
11:11 Заступник голови комітету держдуми Росії у справах СНД Костянтин Затулін заявив про територіальні претензії до Казахстану: «Вони дуже добре знають, що ціла низка областей, населених пунктів з переважно російським населенням мало слабке відношення до того, що називалося Казахстаном. Ми скрізь і всюди, і щодо України, зокрема, говоримо: якщо у нас дружба, співпраця та партнерство, то тоді жодні територіальні питання не порушуються. А якщо цього немає, то все можливе. Як у випадку з Україною.
Наші так звані союзники щодо СНД, Євразійського союзу та ОДКБ дуже своєрідно розуміють свої зобов'язання та своє союзництво. Вони відносяться до всіх інтеграційних об'єднань як до шведського столу — те, що їм подобається, вони беруть, а те, що не подобається, не беруть. Коли від них ніхто нічого не чекає, то могли б принаймні промовчати.»
10:51 Президент України Володимир Зеленський оприлюднив своє традиційне щоденне звернення не ввечері, а вже на світанку – через розтягнутий візит на Південь України. "Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським і безпечним", – запевнив Зеленський. Президент відзвітував про наради із військовиками і посадовцями на Миколаївщині та Одещині. Йшлося, зокрема, про розблокування цивільного судноплавства, відбудову інфраструктури. "Немає в Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити", – підкреслив голова держави.
10:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
Останніми днями і Росія, і Україна продовжували вести потужні артилерійські обстріли в напрямках на північ, схід і південь від Сіверськодонецького мішка, але без змін на лінії фронту.
Бойові підрозділи з обох сторін ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі і, ймовірно, відчувають перепади морального духу. В українських силах останніми тижнями,, ймовірно, були випадки дезертирства, однак моральний дух Росії, ймовірно, залишається особливо низьким. Продовжують траплятися випадки відмови цілих підрозділів Росії виконувати накази, доходить до збройних протистоянь між офіцерами та \їхніми підлеглими.
Російській владі, ймовірно, важко чинити юридичний тиск на незадоволених військових, чому перешкоджає офіційний статус вторгнення як "спеціальної військової операції", а не як війни. Факторами низького морального духу росіян є усвідомлення поганого керівництва, обмежені можливості для ротації підрозділів поза бойовими діями, дуже великі втрати, бойовий стрес, погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з оплатою праці. Багато російських військовослужбовців усіх рангів також, ймовірно, спантеличені цілями війни. Моральні проблеми у російських військах, ймовірно, настільки значні, що обмежують здатність Росії досягати оперативних цілей.
10:12 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що світовій спільності слід готуватися до затяжної війни Росії в Україні. "Маємо підготуватися до того, що це може тривати роки. Ми не можемо зупинитися у підтримці України. Навіть якщо витрати є великими – не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти", – сказав Столтенберг, як повідомляє Reuters.
09:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 33 600 (+250) осіб,
танків – 1468 (+3) од.,
бойових броньованих машин – 3577 (+4) од.,
артилерійських систем – 745 (+6) од.,
РСЗВ – 235 (+2) од.,
засобів ППО – 98 (+0) од.,
літаків – 216 (+0) од.,
гелікоптерів – 181 (+1) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4) од.,
автомобільної техніки – 2523 (+10) од.,
кораблів /катерів – 14 (+0) од.,
спеціальної техніки – 55 (+0) од.,
крилатих ракет – 130 (+1) од.
Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано Запорізькому напрямку.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :
44,5% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),
26,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),
42,1% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),
13,1% артилерійських систем (з них 0,5% за минулий тиждень),
15,7% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),
15,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
18,9% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).
08:41 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.
На Сіверському напрямку, з метою сковування дій Сил оборони, в прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог продовжує утримувати підрозділи зі складу Західного військового округу. Противник продовжує удосконалювати інженерне обладнання позицій та вести повітряну розвідку.
На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій наших військ. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка. Триває постачання озброєння, військової техніки і матеріальних засобів з території російської федерації.
Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки.
На Слов’янському напрямку противник обстріляв позиції наших підрозділів неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульки, Богородичного та Долини.
На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів. Обстріляв наші підрозділи в районах населених пунктів Донецьке та Миколаївка. Завдав авіаудару неподалік Пришибу та ракетного - по населеному пункту Маяки.
На Сєверодонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.
З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БпЛА “Орлан-10”. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом.
Наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування.
На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.
Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове - Гірське, бойові дії тривають.
Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили.
З метою викриття вогневих позицій сил оборони, силами штурмових груп, загарбники намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, бойові дії тривають. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка наші воїни зупинили точним вогнем. Противник відійшов.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Завдав ракетних ударів в районах населених пунктів Миролюбівка та Гродівка.
На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій.
На Миколаївському напрямку ворог здійснював вогневе ураження підрозділів Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне. Вів повітряну розвідку позицій наших військ із застосуванням БпЛА у районі населеного пункту Таврійське.
На Криворізькому напрямку противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню у райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці.
Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.
Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах.
19.06.2022