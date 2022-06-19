116-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:36 Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія перейшла до тактики війни на виснаження і посилює зусилля для упокорення України. У колонці для видання The Sunday Times Джонсон закликав альянтів посилити підтримку України для того, щоб допомогти встояти супроти РФ і перемогти. Британський прем'єр вважає, що партнери мусять: забезпечити Україну належним озброєнням та оснащенням; підтримати економічну спроможність і функціонування державних інститутів; налагодити сухопутні маршрути для експорту; розблокувати українські порти. Джонсон закликав світову спільноту підтримати те бачення перемоги, котрого дотримуються українці. "Це має стати нашим визначенням успішного завершення війни", – наголосив він.

11:11 Заступник голови комітету держдуми Росії у справах СНД Костянтин Затулін заявив про територіальні претензії до Казахстану: «Вони дуже добре знають, що ціла низка областей, населених пунктів з переважно російським населенням мало слабке відношення до того, що називалося Казахстаном. Ми скрізь і всюди, і щодо України, зокрема, говоримо: якщо у нас дружба, співпраця та партнерство, то тоді жодні територіальні питання не порушуються. А якщо цього немає, то все можливе. Як у випадку з Україною.

Наші так звані союзники щодо СНД, Євразійського союзу та ОДКБ дуже своєрідно розуміють свої зобов'язання та своє союзництво. Вони відносяться до всіх інтеграційних об'єднань як до шведського столу — те, що їм подобається, вони беруть, а те, що не подобається, не беруть. Коли від них ніхто нічого не чекає, то могли б принаймні промовчати.»

10:51 Президент України Володимир Зеленський оприлюднив своє традиційне щоденне звернення не ввечері, а вже на світанку – через розтягнутий візит на Південь України. "Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським і безпечним", – запевнив Зеленський. Президент відзвітував про наради із військовиками і посадовцями на Миколаївщині та Одещині. Йшлося, зокрема, про розблокування цивільного судноплавства, відбудову інфраструктури. "Немає в Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити", – підкреслив голова держави.

10:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми днями і Росія, і Україна продовжували вести потужні артилерійські обстріли в напрямках на північ, схід і південь від Сіверськодонецького мішка, але без змін на лінії фронту.

Бойові підрозділи з обох сторін ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі і, ймовірно, відчувають перепади морального духу. В українських силах останніми тижнями,, ймовірно, були випадки дезертирства, однак моральний дух Росії, ймовірно, залишається особливо низьким. Продовжують траплятися випадки відмови цілих підрозділів Росії виконувати накази, доходить до збройних протистоянь між офіцерами та \їхніми підлеглими.

Російській владі, ймовірно, важко чинити юридичний тиск на незадоволених військових, чому перешкоджає офіційний статус вторгнення як "спеціальної військової операції", а не як війни. Факторами низького морального духу росіян є усвідомлення поганого керівництва, обмежені можливості для ротації підрозділів поза бойовими діями, дуже великі втрати, бойовий стрес, погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з оплатою праці. Багато російських військовослужбовців усіх рангів також, ймовірно, спантеличені цілями війни. Моральні проблеми у російських військах, ймовірно, настільки значні, що обмежують здатність Росії досягати оперативних цілей.

10:12 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що світовій спільності слід готуватися до затяжної війни Росії в Україні. "Маємо підготуватися до того, що це може тривати роки. Ми не можемо зупинитися у підтримці України. Навіть якщо витрати є великими – не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти", – сказав Столтенберг, як повідомляє Reuters.

09:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 33 600 (+250) осіб, танків – 1468 (+3) од., бойових броньованих машин – 3577 (+4) од., артилерійських систем – 745 (+6) од., РСЗВ – 235 (+2) од., засобів ППО – 98 (+0) од., літаків – 216 (+0) од., гелікоптерів – 181 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4) од., автомобільної техніки – 2523 (+10) од., кораблів /катерів – 14 (+0) од., спеціальної техніки – 55 (+0) од., крилатих ракет – 130 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано Запорізькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

44,5% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

26,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

42,1% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

13,1% артилерійських систем (з них 0,5% за минулий тиждень),

15,7% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

15,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

18,9% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:41 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: