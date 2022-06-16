У Нідерландах викрито російського шпигуна, який намагався влаштуватися в МКС.

Шпигун прагнув отримати доступ до систем суду, який розслідує воєнні злочини російських вояків, зокрема в Україні.

 

 

Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst – AIVD) викрила аґента ГРУ, який мав намір розпочати роботу в Міжнародному кримінальному суді (МКС) в Гаазі. Про це у четвер, 16 червня, повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на заяву AIVD.

 

Росіянин був затриманий одразу після прибуття на амстердамське летовище Схіпхол. Як саме було викрито шпигуна, не уточнюється. 

 

За твердженням розвідки, аби влаштуватися на роботу в МКС, 36-річний росіянин скористався підробленим бразильським паспортом на ім'я Віктора Мюллера Феррейри (Viktor Muller Ferreira). Справжнє ж його ім’я – Сергій Володимирович Черкасов.

 

У пресрелізі спецслужби пояснюється, що йдеться про розвідника-нелеґала – такі аґенти проходять багаторічну підготовку та їх дуже складно викрити. Російські нелеґали видають себе за громадян інших держав, щоб отримати недоступну для росіян інформацію.

 

Згідно з інформацією федеральної поліції Бразилії, росіянин приїхав до Ріо-да-Жанейро 2010 року і став видавати себе за бразильця, використовуючи підроблену особистість. Під новим ім'ям він кілька років жив у Ірландії та США, а потім повернувся до Бразилії та став готуватися до поїздки до Нідерландів, оскільки зумів влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду на посаду молодшого аналітика у відділ попередніх розслідувань.

 

На думку AIVD, викритий російський шпигун міг завдати МКС великої шкоди. «Загроза, яку становив офіцер ГРУ, була потенційно дуже високою, він користувався добре розробленим прикриттям, приховуючи будь-які зв'язки з Росією й особливо з ГРУ», – зазначили у нідерландській спецслужбі. Якби Черкасова взяли на роботу, то він отримав би доступ до систем суду, який розслідує воєнні злочини російських вояків, зокрема в Україні.

 

Викритого шпигуна найближчим літаком відправили назад до Бразилії. В AIVD зазначили, що розкрити розвідника вдалося завдяки співпраці різних міжнародних структур. Цей інцидент стався ще у квітні, але повідомлено про нього було лише тепер. Інших деталей не наводять.

 

Офіційні органи Росії поки що не прокоментували заяви AIVD.

16.06.2022

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