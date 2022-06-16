На Франківщині розгорнуть госпітальні бази на випадок холери.

За ініціативи головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області Руслана Савчука відбулася зустріч з питань протидії поширенню холери на Прикарпатті, –повідомила пресслужба ДУ “Івано-Франківський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України”.

Під час зустрічі підписано спільний наказ ДУ “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” та департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації “Про організацію медичної допомоги хворим з підозрою і захворюванням на холеру та заходи її профілактики”. Відповідно до наказу затверджено оперативний план первинних заходів при виявленні хворого (чи померлого) або підозрі зараження на особливо небезпечні інфекції, що мають міжнародне значення, та інші небезпечні інфекції неясної етіології. Також визначено обласну бригаду консультантів з карантинних інфекцій та її дублюючий склад.

Крім того, розробили алгоритм дій персоналу закладів охорони здоров’я області при виявленні або підозрі на зараження холерою та інші небезпечні інфекції.

В області передбачено розгортання госпітальної бази на випадок поодиноких захворювань на холеру в десяти лікувальних закладах. КНП “Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради” визначена опорним закладом для надання медичної допомоги хворим з підозрою та захворюванням на холеру.