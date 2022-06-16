113-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:15 Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили відео знищення понтонної переправи ворога на Луганщині. "Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Адже, навколо того місця – більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки. Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України, мінували понтон. Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу", - ідеться у повідомленні.

11:47 Росія використала близько 70% свого арсеналу високоточних ракет, оцінив Христо Грозев у розмові з телеканалом Україна 24: "У них близько 30% того, з чого вони почали війну. Також виникає питання: хто керує цими ракетами? Ресурс тих, хто може працювати з цими ракетами, також обмежений. Наші розслідування вказують, що це приблизно 30-40 людей. Україна працює не тільки над тим, щоб збивати та знищувати ракети, а й над виявленням осіб, які можуть програмувати ці ракети. Тому я не здивуюся, якщо в Росії закінчиться не лише апаратне забезпечення, а й так зване програмне забезпечення." Враховуючи, що Росія з початку війни випустила по Україні більше 2,6 тис. високоточних ракет, в неї залишається ще біля 1,1 тисяч одиниць цього озброєння. Протягом лютого-березня Росія використовувала щодня біля сорока таких ракет, протягом травня-червня – біля десяти: з такими темпами застосування через три місяці їх Росії бракне.

11:33 Перша група українських військових вчора завершила навчання з управління американськими РСЗВ, і наступного тижня на фронті розгорнуть чотири системи, повідомили представники Пентагону. Відразу має розпочати тренування наступна команда, після його завершення США обіцяють надати Україні ще вісім систем. Повідомляється, що США вже поставили більше сотні гаубиць M777 калібру 155 мм, ще біля сотні гаубиць надійшло від інших країн. Однак, вже кілька десятків цих гармат відстріляли свій ресурс і перебувають на ремонті. Сполучені Штати поставили 250 тисяч снарядів калібру 155 мм, і за нинішньої інтенсивності їхнього використання ЗСУ мають запас на місяць. Американські оборонні підрядники переведені на роботу у три зміни, і Пентагон сподівається протягом 20-30 днів забезпечити Україну стабільним постачанням цими боєприпасами.

10:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Усі головні мости через річку Сіверський Донець, які з’єднують Сіверськодонецьк з рештою контрольованою Україною території, тепер, найімовірніше, зруйновано. Україні ймовірно вдалося вивести значну частину своїх бойових військ, які на початках тримали місто. Для українських військових та цивільного населення, які залишаються на схід від ріки, ситуація залишається надзвичайно важкою. Оскільки мости зруйновані, Росії ймовірно, тепер доведеться або з боями провести переправу через ріку, або просунутися на своїх застопорених нині флангах, , щоб перетворити тактичну вигоду на оперативну перевагу.

Російські бойові сили на Донбасі, найімовірніше, діють у дедалі більш імпровізованих та вкрай недоукомплектованих угрупованнях. Як стверджує українська влада, деякі російські батальйонні тактичні групи, які зазвичай налічують від 600 до 800 чоловік, змогли зібрати лише 30 солдатів. Для обох сторін бойові дії на передовій у містах, ймовірно, все частіше переходять до невеликих груп військ, що зазвичай діють пішо. В такій ситуації деякі сильні сторони Росії, такі як її перевага в кількості танків, стають менш актуальними. Це, ймовірно, сповільнює просування.

10:09 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 32 950 (+200) осіб, танків – 1449 (+9) од., бойових броньованих машин – 3545 (+17) од., артилерійських систем – 729 (+7) од., РСЗВ – 230 (+0) од., засобів ППО – 97 (+0) од., літаків – 213 (+0) од., гелікоптерів – 179 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0) од., автомобільної техніки – 2494 (+9) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 55 (+0) од., крилатих ракет – 129 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

43,9% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

25,8% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

41,6% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

12,8% артилерійських систем (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:49 Вночі по території Садівської громади Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар, повідомив голова області Дмитро Живицький. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.

09:13 Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що візьме участь у саміті НАТО. "З вдячністю прийняв запрошення партнерів на участь у ключових міжнародних заходах: від федерального канцлера Олафа Шольца — у саміті "Великої сімки", а від генерального секретаря НАТО — у саміті НАТО в Мадриді", — написав Зеленський у twitter.

08:38 Лідери Франції, Італії та Німеччини Емманюель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц прибули в Україну. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

08:20 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках, в рамках перевірки бойової готовності, в одній з механізованих бригад республіки білорусь відпрацьовано розгортання пунктів прийому мобілізаційних ресурсів з практичним прийомом військовозобов’язаних. На Сіверському напрямку противник з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно. На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних спроможностей. На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу у наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів. На Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв наші підрозділи із ствольної артилерії в районі Пискунівки. На Сєверодонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ із усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. Веде штурм, бої тривають. На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка. На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів. На напрямку Єгорівка – Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника. На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Завдає вогневого ураження підрозділам Сил оборони. Продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Безводне та Іщенка. В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря противник утримує в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

00:23 Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" розкрив деталі військової допомоги для України від декотрих країн: "Я хочу подякувати Німеччині, яка оголосила сьогодні, що надасть три реактивні системи залпового вогню і керовані снаряди для РСЗВ. Ми працюємо пліч-о-пліч з Великою Британією, і відтепер Німеччиною, над розвитком потенціалу України у веденні вогню на дальні відстані. Ці зусилля також включають роботу над передачею Сполученими Штатами Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS", – сказав голова Пентагону. Він подякував Словаччині, яка анонсувала передачу Україні гелікоптерів серії Mi, а також реактивних боєприпасів. "Ми також обговорили важливі нові постачання артилерії з багатьох країн, у тому числі Канади, Польщі та Нідерландів. Це – ключові інвестиції в здатність України вести вогонь на дальні відстані, і вони зіграють ключову роль у зусиллях України над відбиттям російського штурму на Донбасі", – цитує Радіо Свобода.