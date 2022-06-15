Шольц відмовився від ідеї повної націоналізації Gazprom Germania.

За даними Bloomberg, таким чином німецький канцлер намагається уникнути конфлікту з Росією.

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив пропозицію про повну націоналізацію німецької дочірньої компанії «Газпрому» – Gazprom Germaniа. На цьому наполягав віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек, який є представником партії «Союз90/Зелені». Габек вважає, що таким чином можна буде забезпечити «новий старт» компанії.

Як повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на свої джерела, Шольц побоюється, що цілковита націоналізація Gazprom Germaniа «може роздратувати» президента Росії Володимира Путіна і призвести до ескалації протистояння щодо імпорту російського газу.

Нагадаємо, що в квітні уряд Німеччини вирішив передати колишнє дочірнє підприємство «Газпрому» під довірче управління терміном до 30 вересня. Габек пояснив це рішення тим, що Gazprom Germaniа керує критично важливою газовою інфраструктурою в країні, а також непрозорими правовими відносинами компанії та порушенням реєстраційних правил.

14 червня стало відомо, що німецький уряд вирішив продовжити термін довірчого управління на Gazprom Germaniа і перейменувати компанію на Securing Energy for Europe. Окрім того, за даними Bloomberg, влада ФРН має намір виділити 10,4 мільярда доларів для порятунку компанії від евентуального банкрутства.

«За допомогою такого підходу федеральний уряд зберігає свій вплив на цю частину критичної енергетичної інфраструктури та запобігає загрозі енергетичній безпеці», – йдеться в заяві уряду Німеччини. Це також дозволить запобігти як неплатоспроможність компанії, так і «каскадному ефект на ринку», додали німецькі урядовці.

Група Gazprom Germaniа володіє найбільшим сховищем газу в Німеччині і має доступ до ґлобальної торгівельної мережі з філіями в Лондоні та Сінґапурі.