112-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:03 Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що становище на смузі бойових дій стає дедалі складнішим. "Бої тривають у Сєвєродонецьку, Тошківці та в районі Врубівки, багато поранених в Лисичанську", - повідомив Гайдай.

10:40 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкої зброї, аби протистояти вторгненню РФ. "Ми маємо бути готовими до довгого продовження. Ми не можемо передбачати, як ця війна завершиться, але маємо бути готовими давати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися у Брюсселі", - заявив генсек НАТО на пресконференції, розповідаючи про очікування від зустрічі контактної групи "Рамштайн" 15 червня. "Група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, включаючи важкі озброєння для України. Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню", - сказав Столтенберг, згідно з повідомленням "Укрінформу".

10:12 Росіяни обстріляли місто Апостолове на криворізькому напрямку ракетними системами залпового вогню "Ураган". Унаслідок обстрілу загинуло четверо людей, повідомив міський голова Андрій Оса.

10:01 Оцінка ситуації від американського Інституту вивчення війни:

Військова влада РФ розглядає варіанти збільшення резерву відповідних новобранців, щоб компенсувати постійні втрати особового складу в Україні.

Російські війська продовжують бої за контроль над хімзаводом «Азот» у Сіверськодонецьку і зруйнували всі мости між цим містом та Лисичанськом, щоб ізолювати українських військових, що залишилися в місті, від критично важливих комунікацій.

Російські війська продовжують підготовку до наступальних дій на південний схід від Ізюму і на захід від Лимана в напрямку Слов'янська.

Російські війська продовжують наступ на схід від Бахмута в районі траси Т1302, щоб перерізати українські комунікації на маршруті Сіверськодонецьк — Лисичанськ, і відтісняють українські війська на фронті на північному сході від Харкова.

На південному напрямку українські контратаки змусили російські війська зайняти та зміцнити оборонні позиції.

09:39 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 32 750 (+250) осіб, танків – 1440 (+6) од., бойових броньованих машин – 3528 (+25) од., артилерійських систем – 722 (+1) од., РСЗВ – 230 (+1) од., засобів ППО – 97 (+0) од., літаків – 213 (+0) од., гелікоптерів – 179 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3) од., автомобільної техніки – 2485 (+12) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 55 (+1) од., крилатих ракет – 129 (+4) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

43,6% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

25,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

41,4% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

12,7% артилерійських систем (з них 0,2% за минулий тиждень),

15,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:10 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Після більше місяця важких боїв російські війська контролюють більшу частину Сіверськодонецька. Російська тактика ведення міської війни, яка покладається на інтенсивне використання артилерії, завдала значних нищення всього міста.

Підрозділи ЗСУ разом із кількома сотнями мирних жителів перебувають у підземних бункерах на хімічному заводі «Азот» у промзоні міста. Російські війська, ймовірно, будуть прив’язані до «Азоту» та навколо нього, поки українські війська триматимуть оборону в підземеллях. Це, ймовірно, тимчасово не дасть Росії можливості перекинути ці підрозділи для виконання інших завдань.

Дуже малоймовірно, що Росія передбачала такий потужний опір чи таку повільну, виснажливу сутичку під час свого початкового планування вторгнення.

08:42 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: