ООН виступила проти усиновлення українських дітей росіянами.

В UNICEF нагадали, що рішення про всиновлення має прийматися на користь дитини і винятково за її добровільною згодою.

Українські діти, вивезені до Росії після початку збройної агресії РФ проти України, не повинні усиновлюватися російськими родинами. Про це у вівторок, 14 червня, заявила Афшан Хан (Afshan Khan), реґіональна директорка відділення UNICEF у країнах Європи та Центральної Азії та спецкоординаторка з питань кризи, пов'язаної з біженцями та міґрантами в Європі.

«Ми ще раз повторюємо, зокрема Російській Федерації, що всиновлення не має відбуватися під час надзвичайних ситуацій або безпосередньо після них», – процитувала слова пані Хан телерадіокомпанія Deutsche Welle. Вона нагадала, що будь-яке переміщення дітей має проводитися лише в їхніх інтересах, а також з поінформованої добровільної згоди батьків. Діти, вивезені до іншої країни без дотримання цих умов, не можуть вважатися сиротами.

«Щодо дітей, відправлених до Росії, то ми тісно співпрацюємо з уповноваженими представниками з їхніх прав та міжнародними організаціями, щоб найкраще задокументувати такі випадки», – наголосила реґіональна координаторка UNICEF.

Нагадаємо, що 10 червня у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про звернення до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН у Гаазі та Верховного комісара у справах біженців ООН. У цьому зверненні депутати просять захистити українських дітей, які були викрадені та примусово вивезені до РФ, або тих, що перебувають на окупованих територіях, від усиновлення їх російськими родинами. ВРУ також просить міжнародні організації допомогти повернути цих дітей до України.