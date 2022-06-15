ООН виступила проти усиновлення українських дітей росіянами.

В UNICEF нагадали, що рішення про всиновлення має прийматися на користь дитини і винятково за її добровільною згодою.

 

   

 

Українські діти, вивезені до Росії після початку збройної агресії РФ проти України, не повинні усиновлюватися російськими родинами. Про це у вівторок, 14 червня, заявила Афшан Хан (Afshan Khan), реґіональна директорка відділення UNICEF у країнах Європи та Центральної Азії та спецкоординаторка з питань кризи, пов'язаної з біженцями та міґрантами в Європі.

 

«Ми ще раз повторюємо, зокрема Російській Федерації, що всиновлення не має відбуватися під час надзвичайних ситуацій або безпосередньо після них», – процитувала слова пані Хан телерадіокомпанія Deutsche Welle. Вона нагадала, що будь-яке переміщення дітей має проводитися лише в їхніх інтересах, а також з поінформованої добровільної згоди батьків. Діти, вивезені до іншої країни без дотримання цих умов, не можуть вважатися сиротами.

 

«Щодо дітей, відправлених до Росії, то ми тісно співпрацюємо з уповноваженими представниками з їхніх прав та міжнародними організаціями, щоб найкраще задокументувати такі випадки», – наголосила реґіональна координаторка UNICEF.

 

Нагадаємо, що 10 червня у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про звернення до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН у Гаазі та Верховного комісара у справах біженців ООН. У цьому зверненні депутати просять захистити українських дітей, які були викрадені та примусово вивезені до РФ, або тих, що перебувають на окупованих територіях, від усиновлення їх російськими родинами. ВРУ також просить міжнародні організації допомогти повернути цих дітей до України.

15.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
111-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські генерали закидали фронт "м'ясом" і досягли часткових успіхів у напрямках Сіверськодонецька, Слов'янська та Бахмута. Росіяни намагаються закріпитися у центрі Сіверськодонецька і встановити повний контроль над Богородичним.
14.06.22 | | Україна
Чому Україна програла сто років тому і чому зможе перемогти нині?
Володимир В'ятрович
Ми, на відміну від попередників, знаємо, що означає поразка у війні з Росією. Знаємо, що мир із нею може коштуватиме навіть дорожче за війну. Адже ми засвоїли уроки? Чи не так?
13.06.22 | | Україна
109-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти ведуть штурмові дії у Сіверськодонецьку, успіху не мають. На Бахмутському напрямку наступ у районі Врубівки, Миколаївки та Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
12.06.22 | | Україна
Софонія
Василь МАХНО
У час, коли син теслі Йосипа – Єшуа розповідав притчу, двадцятилітній Софонія наблизиться до незнайомого йому міста...
11.06.22 | | Дискурси
108-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог веде штурм на Пасіку–Богородичне, має успіх, намагається закріпитися на околиці Богородичного; на Сіверськодонецькому – на Новотошківське–Оріхове, має частковий успіх в Оріховому. Тривають бої у Сіверськодонецьку.
11.06.22 | | Україна
Втрачений мир душі
Аделіна Єфіменко
Першим героєм «Ja, Mai», 2022 став австрійський композитор Ґеорґ Фрідріх Гаас. Представник спектралізму, експериментатор мікроінтерваліки, панхроматики, обертонових рядів, він звукотворить стан людей, що переживають граничні ситуації. Гааса хвилюють екзистенційні теми: смерть, любов, родина, психологічні травми.
10.06.22 | | Штука
Втрата часу через фальшиві причини фальшивої історії
Тімоті Снайдер
Україна воює, а хтось марнує тижні, які визначать наступні десятиліття.
10.06.22 | | Дискурси
107-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії на Ниркове та Миколаївку, з втратами відійшли; пробували провести розвідку боєм на Нагірне і Берестове, відійшли; в наступі на Воздвиженку – Роти (20 км на південний схід від Бахмуту) ворог мав частковий успіх.  
10.06.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.