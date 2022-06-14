Данія і Канада поділили острів Ганса.

Таким чином покладено край так званій «алкогольній війні» між країнами, яка тривала півстоліття.  

 

 

Данія і Канада домовилися про розподіл невеличкого острова Ганса в протоці Нерс біля Ґренландії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Протягом майже півстоліття належність острова, площа якого становить лише 1,2 кв км, була причиною територіальної суперечки між двома державами.

 

Згідно з умовами угоди, яку Міністерство закордонних справ Данії опублікувало у вівторок, 14 червня, кожна з країн отримає приблизно половину острова, а кордон пройде по ущелині у його середині. Офіційну угоду про кордон буде підписано після її схвалення парламентами двох держав.

 

Суперечку за острів спалахнула між Оттавою та Копенгаґеном п’ять десятиліть тому, після того, як 1971 року країни розпочали перемовини про демаркацію кордонів у протоці Нерса. Ця ділянка моря шириною приблизно 35 км розділяє Канаду та Гренландію (яка є автономною територією у складі Данії).

 

У 1973 році угоди про кордон було загалом досягнуто, проте сторони не змогли узгодити питання власності острова Ганса. Справа в тому, що Канада та Гренландія віддалені від цього невеликого фрагмента суші на рівній відстані – 18 кілометрів. За міжнародним законодавством обидві держави мали на нього право, і в результаті Оттава та Копенгаґен вирішили залишити питання власності на потім.

 

Але в 1974 Канада завдала першого удару: на острові Ганса висадилися її війська. Вони встановили там прапор із кленовим листом, а поруч залишили пляшку добірного канадського віскі. За кілька тижнів на острів було відправлено експедицію збройних сил Данії, яка замінила канадський прапор своїм, а замість віскі там з'явилася пляшка шнапсу.

 

І так упродовж наступних 49 років тривала «алкогольна війна» (Whiskey War). У ній брали участь десятки данських та канадських військовиків, які залишали на острові незліченні пляшки, прапори та написи на скелях про приналежність острова.

 

Щойно 2018 року Канада та Данія створили спільну робочу групу, яка взялася за залагодження конфлікту.

14.06.2022

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