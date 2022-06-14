Папа Франціск нарешті засудив російську аґресію і жорстокість.

Водночас Понтифік натякнув, що не все так однозначно, і вказав теж на вину тих, хто «спровокував війну чи не запобіг їй».

Папа Римський Франціск нарешті виступив з різкою критикою Росії за її вторгнення в Україну. Вона пролунала в інтерв'ю, яке він дав головним редакторам єзуїтських часописів. Інтерв’ю було записане ще 19 травня, але оприлюднене щойно тепер на шпальтах часопису La Civiltà Cattolica.

Папа Франціск зазначив, що ми є свідками «жорстокості та брутальності» війни, яку ведуть, загалом, «найманські сили, використовувані росіянами». «Росіяни, в дійсності, віддають перевагу тому, щоби посилати вперед чеченців, сирійців, найманців. Але небезпека полягає в тому, що ми бачимо тільки це, і воно є жахіттям, але не бачимо цілої трагедії, що розгортається за цією війною, яка, можливо, була певним чином або спровокованою, або ж не вдалося їй запобігти», – сказав він, звернувши увагу також на інтереси, пов’язані з ринком зброї.

Понтифік вказав на необхідність відкинути «схему Червоної Шапочки»: мовляв, Червона Шапочка – добра, вовк – злий. «Тут немає метафізично добрих і злих в абстрактний спосіб. Виходить на яв щось глобальне, з елементами, які дуже переплетені між собою», – пояснив він.

«Хтось може сказати мені в цьому контексті: то ти є прихильником Путіна! Ні, я не є ним. Це спрощення та помилка стверджувати так. Я просто є проти применшування складної ситуації до розподілення на добрих і поганих, не замислюючись над корінням і над інтересами, які є дуже складними», – наголосив Святіший Отець, підкресливши, що в той час, коли «бачимо жорстокість російських військ», ми не повинні забувати про проблеми, щоби намагатися їх вирішувати. «Правдою є й те, – додав він, – що росіяни думали, що все закінчиться протягом тижня. Але вони помилилися в розрахунках. Вони зустріли мужній народ, народ, який змагається за виживання та має за собою історію боротьби».

Папа звернувся до теми історії України, яка постійно «переживала поневолення та війни». «Це багата країна, яку завжди обрізали, розділяли на шматки бажанням тих, хто хотів заволодіти нею, щоб визискувати. Історія немовби приготувала Україні долю бути геройською країною. І коли бачимо це геройство, воно зворушує наше серце. Це геройство, що обіймається з ніжністю!» – зазначив Понтифік.

У цьому контексті глава Католицької церкви висловив думку, що вже спалахнула Третя світова війна. «Світ перебуває в стані війни. Кілька років тому мені спало на думку сказати, що ми переживаємо фрагментарну Третю світову війну, яка відбувається шматками. Отож, для мене сьогодні Третя світова війна вже оголошена. І це аспект, над яким потрібно замислитися. Що сталося з людством, що протягом століття має три світові війни?» – поставив риторичне запитання Папа Римський.

8 червня Папа Франціск прийняв невелику українську делегацію, членом якої, зокрема, був проректор УКУ Мирослав Маринович. По це повідомило видання RISU. Упродовж зустрічі, яка тривала 1 годину й 45 хвилин, українці розповіли Понтифіку, що Росія стріляє не лише зброєю, а й брехливою інформацією. Говорили ми й про те, що чимало жалісливих європейців роблять велику помилку, коли прагнуть вивести росіян з-під відповідальності, звалюючи всю вину на Путіна. Делегати висловили жаль, що дуже довгий час на Україну дивилися крізь російські окуляри – зокрема, і у Ватикані.

Українці нагадали Папі, що Україна була першою країною, яка зреклася атомної зброї, й Росія гарантувала їй безпеку та територіальну цілісність. А насправді пішла проти нас війною. На 2014 рік Україна зменшила свою армію з пів мільйона до 150 тисяч, але це їй також тільки зашкодило. Тому сьогодні Україна має право захистити себе. На що Папа підтвердив, що народ, як і окрема людина, має право на самозахист, інакше може уподібнитися самогубцеві.