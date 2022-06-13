З життя секретних лабораторій

Помітно полегшує життя увірування в те, що коронавірус вигадав китайський доктор Зло, переставляючи пробірки, а безмозких виродків продукує інтернаціональний Франкенштейн і експортує їх куди, тільки зможе.

Мілітарне тижня

Міністр оборони Олексій Резніков відзвітував про військову допомогу, яку Україна отримала від країн-партнерів. На фронті до бойових дій готові самохідні артилерійські установки «Краб», «Цезар», М777, FH70, М109А3, забезпечено постачання до ЗСУ понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру. «Я вже можу не згадувати ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom тощо), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan тощо) і гранатомети (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та ін.) – їх тисячі, це загальновідомо. Це далеко не повний перелік, про деякі інші системи сучасних озброєнь ще зарано говорити, ми розповімо пізніше. Але їхню дію відчує на собі ворог вже зараз», – заявив Резніков.

Тепер ЗСУ чекають значну кількість ракетних систем залпового вогню зразка НАТО; важку бронетехніку для ефективного контрнаступу; бойові літаки та засоби ППО/ПРО, а Резніков каже: «Я не можу сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї. Категорично ні. Але водночас я безмежно вдячний країнам, які нас підтримують. Зокрема США, Великій Британії, Польщі, нашим балтійським друзям, усім іншим державам, які допомагають стримувати російське зло».

У своєму звіті Резніков не згадав Німеччини, але вона сама вигулькнула в іпостасях Анґели Меркель і видань Zelt і Bild. Відставна канцлерка повідомила, що «не звинувачує себе» в тому, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України. А сказавши «не було можливо створити архітектуру безпеки, яка б могла цьому запобігти», фрау Меркель відкинула звинувачення у тому, що стосується її рішення не підтримати надання Україні плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році: «Я не вважаю, що маю визнати свою неправоту, і вибачатися за це (рішення) не буду».

За даними Zelt, раніше листопада, а то й грудня, системи ППО і РСЗВ, які німці пообіцяли Україні, до нас не прибудуть. Журналісти перерахували причини затримок і нагадали, що багато фахівців вважають серпень вирішальним місяцем у війні з Росією. Оптимізму Резнікову це не надасть, а згадуючи Меркель, він буде змушений включати всю свою вихованість. Згадувати її доведеться, бо кажуть, що Київ у недалекому майбутньому має відвідати чинний канцлер Олаф Шольц, з яким піде розмова і про БМП Marder. У інтерв’ю Bild гендиректор концерну Rheinmetall, який випускає ці машини, Армін Паппергер сказав, що Marder’и можуть бути відправлені в Україну хоч сьогодні, але потрібен дозвіл Шольца. Тепер подивимося, хто прибуде до нас скорше – БМП чи канцлер, а потім зробимо висновок, чи відрізняється Олаф від Анґели в кращу сторону. Для того, щоби зрозуміти, що питання риторичні, нагадаємо, що ще у квітні Rheinmetall звертався до федерального уряду із запитом про дозвіл на поставку Україні 100 БМП Marder, але отримав відмову.

Смертний вирок тижня

Терористична організація «Донецька народна республіка» своєрідно вийшла на міжнародний рівень, засудивши до смертної кари двох громадян Великої Британії і громадянина Марокко. Шон Піннер, Ейден Еслін і Саадун Брагім звинувачені у «найманстві та у скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу "ДНР"». Про існування Женевських конвенцій 1949 року, які встановлюють правила поведінки з військовополоненими, в сучасному Донецьку не чули, але після перемоги «суддям» можна буде тішитися, що їхній військовий злочин не закінчиться їх же розстрілом – просто сядуть надовго у тюрму.

Але то буде пізніше, зараз майбутнє принаймні британців розглядається у контексті можливості обміну їх на Віктора Медведчука. «Питання цих людей обговорювалося цього тижня з міністеркою закордонних справ Ліз Трасс. Ми співпрацюємо, хочемо висловити подяку Великобританії, й обов'язково розглянемо обмін на Медведчука», – повідомило таблоїду Sunday Express анонімне джерело в уряді Об’єднаного королівства. В українському уряді про такі переговори нічого не знають. Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що для порятунку британців Лондон повинен вести переговори з «ДНР», і тут експерти Sunday Express пропонують свій варіант розвитку подій – врятувати полонених громадян Великої Британії може приєднання «ДНР» до РФ, де смертна кара заборонена. А Медведчука «притягуватимуть за вуха» до будь-яких інформаційних приводів, бо він впізнаваний навіть у Лондоні.

Російське тижня

З легких рук Нєвзорова й Овсяннікової, яким забаглося українського громадянства, до плеяди «хороших рускіх» прагнуть долучитися фігури крупнішого калібру. По-перше, Міхаіл Фрідман згадав, що народився у Львові, а санкції, які наклав на нього «колективний Захід», загрожують його статкам у розмірі 15,3 мільярда доларів. Найбагатший, за версією The Times, мешканець Лондона нагадав про свої клопоти українським високопосадовим особам, а ті вирішили поділитися такою інформацією з медіа. В інтерв'ю Forbes голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив: «Міхаіл Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження – наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі». На думку голови НАЗК, «фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин».

Ще цікавіше виглядає історія з олігархом-футболістом Романом Абрамовічем. Вже згадана The Times взнала, що адвокати колишнього власника лондонського клубу «Челсі» використовують лист від одного з лідерів партії «Слуга народу» Давида Арахамії, де той розповідає про безпрецедентну допомогу Абрамовіча в порятунку українців на окупованих територіях. У листі йдеться: «Завдяки сприянню пана Абрамовіча делегації досягли домовленостей щодо організації гуманітарних коридорів, через яких змогли врятувати більше 400 тис. людей. Крім цього, його зусилля з обміну військовополоненими допомогли звільнити з полону кілька сотень людей. Абрамовіч продовжує бути глибоко залученим у процес перемовин, а також організації гуманітарної допомоги». І от такого філантропа безжальні британці катують санкціями. А ще в березні радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк казав, що Абрамовіч відіграє ключову роль у переговорах. Не маючи вагомих доказів, що Новіков, Арахамія і Подоляк є зрадниками, не володіючи висновками психіатрів про хворобу цих поважних людей, зупинимося на версії, що вони просто безмежно наївні і вірять, що Фрідман на звільнені від санкцій мільярди завербує дивізію талібів, які спалять Кремль, а Абрамовіч як Альоша Пєшков пройде пішки по всій РФ, збере депортованих українців і поверне на батьківщину. Потім ці наївні люди звернуть увагу на Віктора Медведчука і увірують, що цей громадянин заразиться чимсь смертельним від птахів у секретних лабораторіях ЦРУ на Полтавщині, принесе трутку в дзьобі у алтайський бункер і використає її проти Владіміра Путіна краще, ніж то зробив герцог Лето Атрейдес проти барона Владіміра Харконена в гербертівській «Дюні».

«Слуги» тижня

Колись у президента Зеленського з’явиться час і натхнення, аби поговорити з людьми, які формували партійні списки «Слуги народу» на виборах у Верховну Раду. Поки що ж Володимир Олександрович змушений спостерігати за вчинками своїх буцім соратників і думати, на якому бракованому верстаті робили таких недоумків. Народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов, який у лютому втік на окуповану Херсонщину, у соціальній мережі хвалиться, що разом з місцевими фермерами зустрівся з першим заступником керівника адміністрації президента РФ Сєргєєм Кірієнком, який тепер нібито курує окуповані території. «Було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди!» – підписав собі вирок колаборант. Після втечі до агресорів Ковальова виключили з фракції «Слуги народу», але не позбавили депутатського мандата. Чим думали в команді президента в той час, залишається лише здогадуватися.

Нардепа від партії «Слуга народу» Сергія Кузьміних затримали під час отримання хабаря у 558 тисяч гривень 28 січня 2022 року. За такі гроші він мав посприяти в процесах життєдіяльності навколомедичної мафії на Житомирщині. Потім Вищий антикорупційний суд п'ять разів збирався на засідання для обрання нардепу запобіжного заходу, але той не приходив, і судді не знали, як таку проблему подолати. Потім почалася повномасштабна війна, Кузьміних у травні відпустили під заставу 49 600 гривень. Здавалося б, обкакався, то сиди тихо і не цвірінькай, але нардеп у червні спочатку виступає з ініціативою в одному з селищ на Житомирщині на честь Володимира Зеленського, а згодом пропонує законопроєкт, який передбачає позбавляти громадянства України за державну зраду. Тепер хабарник-підлиза позбавить колаборанта-кірієнкофіла депутатського мандата. Бажано, щоб це відбулося власноручно.