Фінляндія надасть Україні додаткове озброєння.

Президент Ніїністьо підтвердив факт ухвалення рішення про військову допомогу Україні, але не став розкривати деталей домовленості.

Саулі Ніїністьо

Фінляндія планує надіслати Україні додаткову партію військової допомоги. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press з покликом на слова фінського президента Саулі Ніїністьо (Sauli Niinistö).

Журналістам стало відомо, що глава фінської держави дав згоду на прохання офіційного Києва про додаткове постачання зброї. Утім він не став розкривати деталі нових поставок, щоб, за його словами, «допомога успішно надійшла за призначенням».

На сьогодні Фінляндія вже поставила українській армії стрілецьку та протитанкову зброю. Окрім того фіни надають Україні невійськову допомогу.

Уряд Фінляндії заявив у четвер, що планує внести зміни до прикордонного законодавства, щоб дозволити будівництво паркану на східному кордоні з Росією. Цей захід стане ще одним кроком щодо посилення готовності до гібридних загроз на тлі вторгнення Росії в Україну.

Нещодавно Фінляндія у спілці зі Швецією подали заявки на вступ до НАТО, що викликало невдоволення в Кремлі. Передбачається, що питання їхнього членства в Північноатлантичному Альянсі вирішуватиметься на саміті НАТО в Мадриді, запланованому на кінець червня.