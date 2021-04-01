Декларація Президента: За рік "Квартал 95" приніс Зеленскому 4,4 мільйона гривень.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік. Згідно з декларацією, доходи керівника держави та членів його родини у 2020 році склали 22 мільйона 747,8 тисячі гривень.

Найбільший дохід сім'ї Зеленських приніс продаж маєтку в Іванковичах – 13 млн 470,6 тис. грн. Нерухомість викупила Валентина Кисіль – дружина заступника голови фракції "Слуга народу" Юрія Кисіля.

Володимир Зеленський задекларував роялті у розмірі 4 млн 633,8 тис. грн. Зокрема, 4 млн 382,8 тис. грн йому дісталося від ТОВ "Квартал 95", а 239 тис. – від ТОВ "Кіностолиця". Але ОП підкреслює, що суми роялті "порівняно з минулим роком зменшилися".

Зарплата, яку одержав Президент, становить 336 тис. грн.

Доходи президентської родини від надання майна в оренду склали 2 млн 673,7 тис. грн.

Родина Президента отримала відсотки за депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики на суму 442,1 тис. грн.

Олена Зеленська отримала у 2020 році зарплату та роялті в сумі 953,9 тис. грн.

Володимир Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок. У 2020 році 13 нових торговельних марок зареєстрували в Україні та дві за кордоном. "Реєстрація торговельних марок розпочалася задовго до його обрання на пост Президента", – прокоментували в ОП.

Компанія PricewaterhouseCoopers завершила у 2020 році оцінку двох торговельних марок. "За даними відповідних звітів, вартість торговельної марки «Жіночий квартал» становить 21 млн 390 тис. грн. Вартість торговельної марки «Слуга народу», яка також була оцінена цією компанією «Великої четвірки», склала 11 млн 200 тис. грн", – зазначили на Банковій.