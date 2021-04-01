Декларація Президента: За рік "Квартал 95" приніс Зеленскому 4,4 мільйона гривень.

 

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік. Згідно з декларацією, доходи керівника держави та членів його родини у 2020 році склали 22 мільйона 747,8 тисячі гривень.

 

 

Найбільший дохід сім'ї Зеленських приніс продаж маєтку в Іванковичах – 13 млн 470,6 тис. грн. Нерухомість викупила Валентина Кисіль – дружина заступника голови фракції "Слуга народу" Юрія Кисіля.

 

Володимир Зеленський задекларував роялті у розмірі 4 млн 633,8 тис. грн. Зокрема, 4 млн 382,8 тис. грн йому дісталося від ТОВ "Квартал 95", а 239 тис. – від ТОВ "Кіностолиця". Але ОП підкреслює, що суми роялті "порівняно з минулим роком зменшилися".

 

Зарплата, яку одержав Президент, становить 336 тис. грн.

 

Доходи президентської родини від надання майна в оренду склали 2 млн 673,7 тис. грн.

 

Родина Президента отримала відсотки за депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики на суму 442,1 тис. грн.

 

Олена Зеленська отримала у 2020 році зарплату та роялті в сумі 953,9 тис. грн.

 

Володимир Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок. У 2020 році 13 нових торговельних марок зареєстрували в Україні та дві за кордоном. "Реєстрація торговельних марок розпочалася задовго до його обрання на пост Президента", – прокоментували в ОП.

 

Компанія PricewaterhouseCoopers завершила у 2020 році оцінку двох торговельних марок. "За даними відповідних звітів, вартість торговельної марки «Жіночий квартал» становить 21 млн 390 тис. грн. Вартість торговельної марки «Слуга народу», яка також була оцінена цією компанією «Великої четвірки», склала 11 млн 200 тис. грн", – зазначили на Банковій.

 

01.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Супроти несправедливості
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Заслуга фільму«Кращі дні» режисера, сценариста і актора Цанга Квок Чуна – у формі подачі теми, де нема повчальності й моралізаторства, де є драма і екшн, де грубість чергується з ніжністю, і нею ж завершується.
31.03.21 | | Штука
Після смерті зростає активність "генів-зомбі"
Після смерті активність окремих клітин сильно збільшується й вони виростають до гігантських розмірів.
30.03.21 | | Наука
Складність, яка себе усвідомлює
Світлана Вардеванян
Наша сучасність любить простоту, а складність часто не те щоб ігнорує, а вихолощує до цієї самої простоти. Але ж усе по-справжньому важливе насправді є складним.   Інґа Кейван. Тінь базальту. Тіло базальту .  
30.03.21 | | Штука
Львів – це справжній поліс
Адам Загаєвський
Минає дев'ятий день зі смерті Адама Загаєвського. Серед творів, котрі він залишив після себе, маловідомим є, на жаль, його коротке есе про Львів, яке він написав на прохання Ярослава Грицака
29.03.21 | | Дискурси
Те, чого ніколи не було
Андрій Бондар
Цінності, які дозволили цим людям пережити ХХ століття та свідчити про добро, любов, справедливість і вірність, уже ніколи, ніде й нізащо не допоможуть
29.03.21 | | Дискурси
Світлий театр
Володимир Кучинський
Якщо буде ідеологічне рішення, тема розкриється, тоді актор виглядає дуже інтелектуально і круто.  Мені подобається, коли театр використовуєш для духовного зростання, а не для амбіцій. Є ще, звісно, певні моменти акторського існування, — все це в комплексі робить дуже світлий театр.
29.03.21 | | Штука
Логістика в бедламі
Юрко ТИМЧУК
Коли на фронті гинуть люди чи за межами фронту люди просто мруть, то актуальним є закинути тему про чипізацію рептилоїдів або змову розенкрейцерів із тамплієрами. За традицією «піпл хаває», бо для інфантильного суспільства бздури – цікаві, а реальне життя – страшне. Огляд подій тижня в Україні
29.03.21 | | Україна
Українське питання в захристі Ватикану
Тарас Антошевський
В україно-ватиканських стосунках чимало проблемних питань. Якщо їх не вирішувати, то справи будуть лише погіршуватися — і передусім на шкоду Україні та її Церквам..
29.03.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.