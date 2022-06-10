У Львові триває онлайн голосування за перейменування 14-ти вулиць.

 

Львівська міська рада відкрила голосування за пропозиції для перейменування першого блоку вулиць Львова, до якого увійшли 14 назв.

 

Львів'яни можуть обрати один із запропонованих варіантів до кожної вулиці. На першому етапі нові назви пропонують для теперішніх вулиць:

 

Карла Брюллова,

Олександра Герцена,

Михайла Глінки,

Дагестанська, 

Василя Жуковського,

Петра Козланюка,

Володимира Короленка,

Миколи Некрасова,

Івана Сєченова,

Льва Толстого,

Антона Чехова,

Чуваська,

Миколи Скрипника,

Миколи Кибальчича.

 

Пропозиція, що здобуде найбільше голосів на веб-порталі міської ради, отримає один бал, що враховуватиметься робочою групою при ухваленні рішення про присвоєння нової назви вулиці. Остаточне рішення щодо перейменування назв вулиць мають затвердити депутати на сесії Львівської міськради.  

 

Голосування триває до 15 червня на сайті міської ради за посиланням: https://city-adm.lviv.ua/renaming-streets

 

Загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, які названі на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, росією чи радянською пропагандою.



 

10.06.2022

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