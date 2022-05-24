У Львові склали список вулиць для дерусифікації.

Нині спеціальна робоча група з дерусифікації міської топоніміки, створена розпорядженням міського голови Львова, затвердила підсумковий перелік 41 львівської вулиці, який пропонують винести на розгляд сесії Львівської міської ради.

Поза Львовом, але на території Львівської міської територіальної громади пропонують перейменувати ще дванадцять вулиць: шість – у Винниках, п'ять – в Рудно і одну – в Підрясне.

Загалом з 449 вулиць, що не змінили свою назву ще з радянських часів, комісія відібрала для дерусифікації 37 назв, ще чотири вулиці зі списку до дерусифікації (Кибальчича, Шумського, Жемчужникова та Засядька) були названі вже за незалежної України. Одна вулиця з цього списку (Чайковського) була названа ще за перших совітів (1940 р.), 17 вулиць – в 1944-46 рр., 10 – в 1950-х роках, 8 – в 1960-х, а одна (Скрипника) – 1989 року.

Одна вулиця (Філатова) буде перейменовуватися вже вшосте, ще одна (Засядька) – вчетверте, чотири вулиці – втретє, 26 – вдруге; п'ять вулиць – вперше (вони були новоназваними), ще чотири – були названі при приєднанні до міста Збоїщ, Кривчиць та Підсигнівки.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, це перша частина завдання робочої групи. Після цього розпочнеться розгляд пропозицій щодо найменування, яких вже надійшло вдвічі більше – понад сотню.

Отож, перелік вулиць, які будуть перейменовані:

м. Львів

вул. Айвазовського І. (з 1957 р., раніше – Вулецька)

вул. Боткіна С. (з 1953 р., новоназвана)

вул. Братня (з 1958 р., при приєднанні Збоїщ)

вул. Брюллова К. (з 1946 р., раніше від 1898 р. – Лонцького)

вул. Венеціанова О. (з 1946 р., раніше від 1870 р. – Ходоровського)

вул. Визвольна (з 1962 р., при приєднанні Кривчиць)

вул. Врубеля М. (з 1956 р., раніше – Кошика)

вул. Герцена О. (з 1944 р, раніше від 1913 р. – Лозинського.)

вул. Глінки М. (з 1945 р, раніше від 1913 р. – Гербуртів)

вул. Дагестанська (з 1962 р., новоназвана)

вул. Жемчужникова Л. (з 1993 р., раніше від 1913 р. – бічна Кулібіна)

вул. Жуковського В. (з 1946 р., раніше від 1933 р. – Цепляка)

вул. Заводська (з 1944 р., раніше від 1840-х рр. – Панська)

вул. Засядька О. (з 1993 р., раніше від 1946 р. – Плеханова, до того з 1934 р. Скібінського, від 1913 – Щитова)

вул. Кибальчича М. (з 1992 р., раніше від 1946 р. – Барбюса, до того з 1933 р. – Шльонська)

вул. Ковалевської С. (з 1946 р., раніше від 1840-х рр. – Любомирських)

вул. Козланюка П. (з 1966 р., раніше від 1946 р. – Маріупольська, до того з 1913 – Войтівська)

вул. Комарова В. (з 1967 р., раніше від 1950 р. – Контактна, до того з 1933 р. – Каспровича)

вул. Короленка В. (з 1944 р., раніше від 1820-х рр. – Францісканська)

вул. Корякська (з 1962 р., при приєднанні Підсигнівки.)

вул. Курильська (з 1963 р., раніше Персенківка)

вул. Лобачевського М. (з 1946 р., раніше від 1893 р. – Пястів)

вул. Мельничука С. (з 1950 р., раніше від 1913 р. – Штарка)

вул. Менделєєва Д. (з 1944 р., раніше від 1913 р. – Стшемен)

вул. Металістів (з 1957 р., новоназвана)

вул. Михальчука І.-В. (з 1950 р., раніше від 1916 р. – Пасаж Феллєрів)

вул. Некрасова М. (з 1944 р., раніше від 1870 р. – Піярів, в 1941 р. – Павлова)

вул. Павлова І. (з 1944 р., раніше від 1907 р. – Домагалічів)

вул. Переможна (з 1962 р., при приєднанні Кривчиць)

вул. Перова В. (з 1945 р., раніше від 1907 р. – Каштелянська)

вул. Рилєєва К. (з 1946 р., раніше від 1895 р. – Бадєніх

вул. Россі К. (з 1950 р., раніше від 1871 р. – Вітрякова, але в 1838-1945 рр.– Серадзького)

вул. Сеченова І. (з 1944 р., раніше від 1885 р. – Шумлянських)

вул. Скрипника М. (з 1989 р., новоназвана)

вул. Толстого Л. (з 1946 р., раніше від 1911 р. – Красінського)

вул. Філатова В. (з 1957 р., раніше від 1950 р. –Кожедуба, до того з 1945 – Федьковича, в 1944 – Грузинська, з 1885 – Жулінського, з 1827 – Глинянська)

вул. Чайковського П. (з 1940 р., раніше від 1820-х рр. – Хоронщизна)

вул. Чехова А. (з 1944 р., раніше від 1885 р. – Гофмана)

вул. Чуваська (з 1962 р., новоназвана)

вул. Шеремети П. (з 1950 р., раніше від 1931 р. – Стебелінських)

вул. Шумського (з 1992 р. раніше від 1946 р.– Краснодонська, до того з 1936 – Скшинєцького)

м. Винники:

вул. Гагаріна Ю

вул. Жуковського В.

вул. Засядька О.

вул. Лермонтова М.

вул. Ціолковського К.

вул. Довганика І.

смт. Рудне:

вул. Гагаріна Ю.

вул. Короленка М.

вул. Менделєєва Д.

вул. Невського О.

вул. Марченка О.

с. Підрясне

вул. Мічуріна І (СК «Сокіл»)

ДОВІДКА «Zbruča»

Вулиці Львова, які носять свою назву ще з радянських часів

1940

Богуна І.

Чайковського П.

Лесі Українки

1944

Адама Міцкевича

Герцена А.

Гоголя M.

Гуцульська

Дніпровська

Донецька

Заводська

Квітова

Короленка В.

Коцюбинського М.

Кривоноса Максима

Леонтовича Mиколи

Липнева

Марка Кропивницького

Мендєлєєва Д.

Некрасова M.

Павлова

Рєпіна І.

Руставелі Шота

Саксаганського П.

Сєчєнова І.

Сковороди Г.

Сулими І.

Університетська

Хмельницького Богдана

Чернігівська

Чехова Aнтона

Шевченка Тараса

1945

Банківська

Глібова Л.

Ґлінки М.

Кубанська

Куликівська

Лисенка М.

Метрологічна

Мечникова І.

Ніжинська

Перова Васілія

Природна

Харківська

Ялтинська

1946

Азовська

Арсенальська

Архітекторська

Бальзака

Банаха С.

Бібліотечна

Бой-Желенського T.

Бойківська

Бориславська

Боровиковського Л.

Брюллова К.

Васильківського С.

Васильченка Степана

Верхратського І.

Вєнєцианова О.

Гайдамацька

Галілея

Гамалії Mиколи

Ганни Барвінок

Грабовського П.

Гребінки Є.

Григоровича І.

Гулака-Артемовського С.

Дальня

Данила Галицького

Довбуша Олекси

Долинського Луки

Драгоманова М.

Естонська

Житомирська

Жуковського В.

Загородня

Залізнична

Залізняка М.

Заньковецької М.

Зоряна

Івана Підкови

Каменярів

Каховська

Квітки-Основ’яненка Григорія

Керченська

Кобилянської О.

Ковалевської Софії

Ковальська

Колумба Х.

Конотопська

Костомарова М.

Котляревського I.

Кременецька

Лемківська

Лікувальна

Літня

Лобачевського Миколи

Луцька

Лютнева

Малоголосківська

Марка Черемшини

Мартовича Л.

Метлинського Aмвросія

Миклухо-Маклая М.

Миргородська

Могильницького Aнтіна

Молочна

Мулярська

Насипна

Нечуя-Левицького I.

Ніщинського П.

Новаківського О.

Одеська

Околична

Олени Пчілки

Опришківська

Павлика М.

Панаса Мирного

Переяславська

Підрічна

Покутська

Полтв’яна

Професорська

Рене Декарта

Рилєєва K.

Ромоданівська

Руданського С.

Садова

Садовського М.

Сарненська

Свидницького A.

Сметани Б.

Сміливих

Ставропігійська

Старицького M.

Стефаника В.

Стороженка Oлекси

Таманська

Тернопільська

Тесленка Aрхипа

Тобілевича I.

Толстого Л.

Труша І.

Туркменська

Ужгородська

Устияновича M.

Федьковича Ю.

Чагарникова

Чорноморська

Янки Купали

Ярослава Мудрого

1949

Аральська

Друкарська

Федорова І.

1950

Академіка Богомольця

Алішера Навої

Базарна

Бакинська

Балкова

Бетховена Людвіга

Броварна

Весняна

Вечірня

Вишенського I.

Гонти Івана

Грабова

Грибова

Грузинська

Грушева

Гуні Дмитра

Детька Дмитра

Дрогобицька

Жижки Яна

Заболотівська

Запорізька

Звенигородська

Зимова

Ігорева

Інструментальна

Кавказька

Квітнева

Київська

Князя Мстислава Удатного

Кобзарська

Ковельська

Коліївщини

Корейська

Корецька

Корсунська

Кочегарська

Кутова

Листова

Листопадна

Мельничука Степана

Милятинська

Михальчука

Міжгірна

Млинова

Молдавська

Моринецька

Морозенка Станіслава

Моршинська

Мукачівська

Наливайка С.

Нафтова

Невелика

Немирівська

Низинна

Низова

Палія С.

Перекопська

Петрусенко Oксани

Підмурна

Планерна

площа Івана Франка

Повітряна

Політехнічна

Половинна

Професора Буйка П.

Райніса Яніса

Ранкова

Россі К.

Севастопольська

Стара

Стеблиста

Таращанська

Татарбунарська

Тиверська

Узбецька

Уманська

Франка I.

Художня

Червона

Чумацька

Шеремети

Шполянська

Щекавицька

Щепкіна Михайла

Яблунева

Яворівська

1953

Боткіна С.

Хімічна

1955

Енергетична

Молодіжна

Під Голоском

Санітарна

Станція Личаків

Тунельна

1956

пл.700-річчя Львова

Виноградна

Врубеля М.

Косинського К.

Нечая Д.

Потебні О.

Сірка І.

Суботівська

1957

Айвазовського І.

Алмазна

Білоцерківська

Ботанічна

Геологічна

Гіацинтова

Дунайська

Журавлина

Кругова

Латвійська

Ливарна

Маковея O.

Машиністів

Металістів

Орлина

Патона

Садівнича

Сливова

Тюльпанова

Філатова

Шахтарська

Юнацька

1958

Авіаційна

Базальтова

Баштанна

Бережанська

Берестяна

Боднарська

Братня

Бруснична

Бужанська

Винниківська

Висока

Вітрякова

Вітряна

Горіхова

Гостинна

Гранітна

Грінченка Бориса

Дріжджова

Заміська

Заозерна

Заповітна

Збиральна

Земельна

Ільмова

Керамічна

Китайська

Кишинівська

Кінцева

Колоскова

Конюшинна

Космічна

Кругла

Кукурудзяна

Кущова

Луганська

Насінна

Озерна

Очаківська

Полунична

Райдужна

Рівнинна

Рожева

Розбіжна

Ромашкова

Росиста

Рослинна

Рубінова

Рядова

Січнева

Слов’янська

Слюсарська

Сполучна

Сріблиста

Степового Якова

Стеценка Kирила

Стрілецька

Сумська

Сусідня

Творча

Тернова

Чигиринська

Шкіряна

1-й Заозерний провулок

1-й Топольний провулок

2-й Заозерний провулок

2-й Топольний провулок

3-й Заозерний провулок

3-й Топольний провулок

4-й Заозерний провулок

4-й Топольний провулок

4-й Топольний провулок

5-й Заозерний провулок

6-й Заозерний провулок

6-й Топольний провулок

1959

Дозвільна

Ярославенка Я.

1962

Абхазька

Бігова

Богданівська

Визвольна

Вовка Федора

Вулецька

Глиняна

Ґрунтова

Дагестанська

Дубова

Залісна

Землеробна

Колісна

Колодязна

Корякська

Краснянська

Курінна

Лебедина

Лірницька

Майданна

Малехівська

Межова

Мідна

Монгольська

Морозна

Навколішня

Нагірна

Над’ярна

Надійна

Наступальна

Очеретяна

Перелітна

Переможна

Поетична

Полуднева

Приязна

Простора

Розвилиста

Рудакі А.

Садибна

Світанкова

Січова

Скнилівська

Слобідська

Снігурівська

Соняшникова

Таджицька

Тарасівська

Чуваська

Академіка Возняка Михайла

Білоруська

1-й Скнилівський провулок

2-й Скнилівський провулок

3-й Скнилівський провулок

4-й Скнилівський провулок

5-й Скнилівський провулок

6-й Скнилівський провулок

7-й Скнилівський провулок

8-й Скнилівський провулок

9-й Скнилівський провулок

10-й Скнилівський провулок

1963

Бобинського Василя

Височана Семена

Ірчана M.

Казахська

Кондратюка Юрія

Курильська

Рахівська

Староміська

Сяйво

Христо Ботева

Черкаська

1964

Загірна

Наукова

Рильського М.

1966

Козланюка П.

1967

Комарова Владіміра

1969

Кульчицької О.

Академіка Колесси

1973

Тролейбусна

Корольова С.

1975

Сонячна

1977

Бучми А.

1979

Волощака A.

Пасіки Галицькі

1980

Тичини Павла

1981

Зубрівська

Людкевича С.

1983

Панча Петра

1984

Чукаріна В.

1986

Кос-Анатольського А.

Поліська

1989

Скрипника