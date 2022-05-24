У Львові склали список вулиць для дерусифікації.

Нині спеціальна робоча група з дерусифікації міської топоніміки, створена розпорядженням міського голови Львова, затвердила підсумковий перелік 41 львівської вулиці, який пропонують винести на розгляд сесії Львівської міської ради.
Поза Львовом, але на території Львівської міської територіальної громади пропонують перейменувати ще дванадцять вулиць: шість – у Винниках, п'ять – в Рудно і одну – в Підрясне.
Загалом з 449 вулиць, що не змінили свою назву ще з радянських часів, комісія відібрала для дерусифікації 37 назв, ще чотири вулиці зі списку до дерусифікації (Кибальчича, Шумського, Жемчужникова та Засядька) були названі вже за незалежної України. Одна вулиця з цього списку (Чайковського) була названа ще за перших совітів (1940 р.), 17 вулиць – в 1944-46 рр., 10 – в 1950-х роках, 8 – в 1960-х, а одна (Скрипника) – 1989 року.
Одна вулиця (Філатова) буде перейменовуватися вже вшосте, ще одна (Засядька) – вчетверте, чотири вулиці – втретє, 26 – вдруге; п'ять вулиць – вперше (вони були новоназваними), ще чотири – були названі при приєднанні до міста Збоїщ, Кривчиць та Підсигнівки.
Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, це перша частина завдання робочої групи. Після цього розпочнеться розгляд пропозицій щодо найменування, яких вже надійшло вдвічі більше – понад сотню.
Отож, перелік вулиць, які будуть перейменовані:
м. Львів
вул. Айвазовського І. (з 1957 р., раніше – Вулецька)
вул. Боткіна С. (з 1953 р., новоназвана)
вул. Братня (з 1958 р., при приєднанні Збоїщ)
вул. Брюллова К. (з 1946 р., раніше від 1898 р. – Лонцького)
вул. Венеціанова О. (з 1946 р., раніше від 1870 р. – Ходоровського)
вул. Визвольна (з 1962 р., при приєднанні Кривчиць)
вул. Врубеля М. (з 1956 р., раніше – Кошика)
вул. Герцена О. (з 1944 р, раніше від 1913 р. – Лозинського.)
вул. Глінки М. (з 1945 р, раніше від 1913 р. – Гербуртів)
вул. Дагестанська (з 1962 р., новоназвана)
вул. Жемчужникова Л. (з 1993 р., раніше від 1913 р. – бічна Кулібіна)
вул. Жуковського В. (з 1946 р., раніше від 1933 р. – Цепляка)
вул. Заводська (з 1944 р., раніше від 1840-х рр. – Панська)
вул. Засядька О. (з 1993 р., раніше від 1946 р. – Плеханова, до того з 1934 р. Скібінського, від 1913 – Щитова)
вул. Кибальчича М. (з 1992 р., раніше від 1946 р. – Барбюса, до того з 1933 р. – Шльонська)
вул. Ковалевської С. (з 1946 р., раніше від 1840-х рр. – Любомирських)
вул. Козланюка П. (з 1966 р., раніше від 1946 р. – Маріупольська, до того з 1913 – Войтівська)
вул. Комарова В. (з 1967 р., раніше від 1950 р. – Контактна, до того з 1933 р. – Каспровича)
вул. Короленка В. (з 1944 р., раніше від 1820-х рр. – Францісканська)
вул. Корякська (з 1962 р., при приєднанні Підсигнівки.)
вул. Курильська (з 1963 р., раніше Персенківка)
вул. Лобачевського М. (з 1946 р., раніше від 1893 р. – Пястів)
вул. Мельничука С. (з 1950 р., раніше від 1913 р. – Штарка)
вул. Менделєєва Д. (з 1944 р., раніше від 1913 р. – Стшемен)
вул. Металістів (з 1957 р., новоназвана)
вул. Михальчука І.-В. (з 1950 р., раніше від 1916 р. – Пасаж Феллєрів)
вул. Некрасова М. (з 1944 р., раніше від 1870 р. – Піярів, в 1941 р. – Павлова)
вул. Павлова І. (з 1944 р., раніше від 1907 р. – Домагалічів)
вул. Переможна (з 1962 р., при приєднанні Кривчиць)
вул. Перова В. (з 1945 р., раніше від 1907 р. – Каштелянська)
вул. Рилєєва К. (з 1946 р., раніше від 1895 р. – Бадєніх
вул. Россі К. (з 1950 р., раніше від 1871 р. – Вітрякова, але в 1838-1945 рр.– Серадзького)
вул. Сеченова І. (з 1944 р., раніше від 1885 р. – Шумлянських)
вул. Скрипника М. (з 1989 р., новоназвана)
вул. Толстого Л. (з 1946 р., раніше від 1911 р. – Красінського)
вул. Філатова В. (з 1957 р., раніше від 1950 р. –Кожедуба, до того з 1945 – Федьковича, в 1944 – Грузинська, з 1885 – Жулінського, з 1827 – Глинянська)
вул. Чайковського П. (з 1940 р., раніше від 1820-х рр. – Хоронщизна)
вул. Чехова А. (з 1944 р., раніше від 1885 р. – Гофмана)
вул. Чуваська (з 1962 р., новоназвана)
вул. Шеремети П. (з 1950 р., раніше від 1931 р. – Стебелінських)
вул. Шумського (з 1992 р. раніше від 1946 р.– Краснодонська, до того з 1936 – Скшинєцького)
м. Винники:
вул. Гагаріна Ю
вул. Жуковського В.
вул. Засядька О.
вул. Лермонтова М.
вул. Ціолковського К.
вул. Довганика І.
смт. Рудне:
вул. Гагаріна Ю.
вул. Короленка М.
вул. Менделєєва Д.
вул. Невського О.
вул. Марченка О.
с. Підрясне
вул. Мічуріна І (СК «Сокіл»)
ДОВІДКА «Zbruča»
Вулиці Львова, які носять свою назву ще з радянських часів
1940
Богуна І.
Чайковського П.
Лесі Українки
1944
Адама Міцкевича
Герцена А.
Гоголя M.
Гуцульська
Дніпровська
Донецька
Заводська
Квітова
Короленка В.
Коцюбинського М.
Кривоноса Максима
Леонтовича Mиколи
Липнева
Марка Кропивницького
Мендєлєєва Д.
Некрасова M.
Павлова
Рєпіна І.
Руставелі Шота
Саксаганського П.
Сєчєнова І.
Сковороди Г.
Сулими І.
Університетська
Хмельницького Богдана
Чернігівська
Чехова Aнтона
Шевченка Тараса
1945
Банківська
Глібова Л.
Ґлінки М.
Кубанська
Куликівська
Лисенка М.
Метрологічна
Мечникова І.
Ніжинська
Перова Васілія
Природна
Харківська
Ялтинська
1946
Азовська
Арсенальська
Архітекторська
Бальзака
Банаха С.
Бібліотечна
Бой-Желенського T.
Бойківська
Бориславська
Боровиковського Л.
Брюллова К.
Васильківського С.
Васильченка Степана
Верхратського І.
Вєнєцианова О.
Гайдамацька
Галілея
Гамалії Mиколи
Ганни Барвінок
Грабовського П.
Гребінки Є.
Григоровича І.
Гулака-Артемовського С.
Дальня
Данила Галицького
Довбуша Олекси
Долинського Луки
Драгоманова М.
Естонська
Житомирська
Жуковського В.
Загородня
Залізнична
Залізняка М.
Заньковецької М.
Зоряна
Івана Підкови
Каменярів
Каховська
Квітки-Основ’яненка Григорія
Керченська
Кобилянської О.
Ковалевської Софії
Ковальська
Колумба Х.
Конотопська
Костомарова М.
Котляревського I.
Кременецька
Лемківська
Лікувальна
Літня
Лобачевського Миколи
Луцька
Лютнева
Малоголосківська
Марка Черемшини
Мартовича Л.
Метлинського Aмвросія
Миклухо-Маклая М.
Миргородська
Могильницького Aнтіна
Молочна
Мулярська
Насипна
Нечуя-Левицького I.
Ніщинського П.
Новаківського О.
Одеська
Околична
Олени Пчілки
Опришківська
Павлика М.
Панаса Мирного
Переяславська
Підрічна
Покутська
Полтв’яна
Професорська
Рене Декарта
Рилєєва K.
Ромоданівська
Руданського С.
Садова
Садовського М.
Сарненська
Свидницького A.
Сметани Б.
Сміливих
Ставропігійська
Старицького M.
Стефаника В.
Стороженка Oлекси
Таманська
Тернопільська
Тесленка Aрхипа
Тобілевича I.
Толстого Л.
Труша І.
Туркменська
Ужгородська
Устияновича M.
Федьковича Ю.
Чагарникова
Чорноморська
Янки Купали
Ярослава Мудрого
1949
Аральська
Друкарська
Федорова І.
1950
Академіка Богомольця
Алішера Навої
Базарна
Бакинська
Балкова
Бетховена Людвіга
Броварна
Весняна
Вечірня
Вишенського I.
Гонти Івана
Грабова
Грибова
Грузинська
Грушева
Гуні Дмитра
Детька Дмитра
Дрогобицька
Жижки Яна
Заболотівська
Запорізька
Звенигородська
Зимова
Ігорева
Інструментальна
Кавказька
Квітнева
Київська
Князя Мстислава Удатного
Кобзарська
Ковельська
Коліївщини
Корейська
Корецька
Корсунська
Кочегарська
Кутова
Листова
Листопадна
Мельничука Степана
Милятинська
Михальчука
Міжгірна
Млинова
Молдавська
Моринецька
Морозенка Станіслава
Моршинська
Мукачівська
Наливайка С.
Нафтова
Невелика
Немирівська
Низинна
Низова
Палія С.
Перекопська
Петрусенко Oксани
Підмурна
Планерна
площа Івана Франка
Повітряна
Політехнічна
Половинна
Професора Буйка П.
Райніса Яніса
Ранкова
Россі К.
Севастопольська
Стара
Стеблиста
Таращанська
Татарбунарська
Тиверська
Узбецька
Уманська
Франка I.
Художня
Червона
Чумацька
Шеремети
Шполянська
Щекавицька
Щепкіна Михайла
Яблунева
Яворівська
1953
Боткіна С.
Хімічна
1955
Енергетична
Молодіжна
Під Голоском
Санітарна
Станція Личаків
Тунельна
1956
пл.700-річчя Львова
Виноградна
Врубеля М.
Косинського К.
Нечая Д.
Потебні О.
Сірка І.
Суботівська
1957
Айвазовського І.
Алмазна
Білоцерківська
Ботанічна
Геологічна
Гіацинтова
Дунайська
Журавлина
Кругова
Латвійська
Ливарна
Маковея O.
Машиністів
Металістів
Орлина
Патона
Садівнича
Сливова
Тюльпанова
Філатова
Шахтарська
Юнацька
1958
Авіаційна
Базальтова
Баштанна
Бережанська
Берестяна
Боднарська
Братня
Бруснична
Бужанська
Винниківська
Висока
Вітрякова
Вітряна
Горіхова
Гостинна
Гранітна
Грінченка Бориса
Дріжджова
Заміська
Заозерна
Заповітна
Збиральна
Земельна
Ільмова
Керамічна
Китайська
Кишинівська
Кінцева
Колоскова
Конюшинна
Космічна
Кругла
Кукурудзяна
Кущова
Луганська
Насінна
Озерна
Очаківська
Полунична
Райдужна
Рівнинна
Рожева
Розбіжна
Ромашкова
Росиста
Рослинна
Рубінова
Рядова
Січнева
Слов’янська
Слюсарська
Сполучна
Сріблиста
Степового Якова
Стеценка Kирила
Стрілецька
Сумська
Сусідня
Творча
Тернова
Чигиринська
Шкіряна
1-й Заозерний провулок
1-й Топольний провулок
2-й Заозерний провулок
2-й Топольний провулок
3-й Заозерний провулок
3-й Топольний провулок
4-й Заозерний провулок
4-й Топольний провулок
4-й Топольний провулок
5-й Заозерний провулок
6-й Заозерний провулок
6-й Топольний провулок
1959
Дозвільна
Ярославенка Я.
1962
Абхазька
Бігова
Богданівська
Визвольна
Вовка Федора
Вулецька
Глиняна
Ґрунтова
Дагестанська
Дубова
Залісна
Землеробна
Колісна
Колодязна
Корякська
Краснянська
Курінна
Лебедина
Лірницька
Майданна
Малехівська
Межова
Мідна
Монгольська
Морозна
Навколішня
Нагірна
Над’ярна
Надійна
Наступальна
Очеретяна
Перелітна
Переможна
Поетична
Полуднева
Приязна
Простора
Розвилиста
Рудакі А.
Садибна
Світанкова
Січова
Скнилівська
Слобідська
Снігурівська
Соняшникова
Таджицька
Тарасівська
Чуваська
Академіка Возняка Михайла
Білоруська
1-й Скнилівський провулок
2-й Скнилівський провулок
3-й Скнилівський провулок
4-й Скнилівський провулок
5-й Скнилівський провулок
6-й Скнилівський провулок
7-й Скнилівський провулок
8-й Скнилівський провулок
9-й Скнилівський провулок
10-й Скнилівський провулок
1963
Бобинського Василя
Височана Семена
Ірчана M.
Казахська
Кондратюка Юрія
Курильська
Рахівська
Староміська
Сяйво
Христо Ботева
Черкаська
1964
Загірна
Наукова
Рильського М.
1966
Козланюка П.
1967
Комарова Владіміра
1969
Кульчицької О.
Академіка Колесси
1973
Тролейбусна
Корольова С.
1975
Сонячна
1977
Бучми А.
1979
Волощака A.
Пасіки Галицькі
1980
Тичини Павла
1981
Зубрівська
Людкевича С.
1983
Панча Петра
1984
Чукаріна В.
1986
Кос-Анатольського А.
Поліська
1989
Скрипника24.05.2022