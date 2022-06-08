У Росії більше не зможуть виготовляти відносно якісних ліків.

Російські фармкомпанії зіткнулися з браком пристроїв для контролю за якістю медикаментів.

 

 

Російська фармацевтична індустрія зіткнулася з браком хроматографічних колонок. Такі пристрої потрібні для розробки нових препаратів і контролю якості під час випуску вже зареєстрованих ліків. У деяких виробників запасів вистачить у найкращому разі на півроку. Це пише газета «Коммерсантъ» з покликом на кількох російських фармвиробників.

 

Дефіцит хроматографічних колонок пов'язаний із відмовою західних виробників постачати до Росії комплектуючі. Основними постачальниками колонок до РФ були американські Agilent Technologies, Waters, Phenomenex та німецькі Merck і Macherey-Nagel. Після початку війни вони обмежили чи припинили роботу на російському ринку.

 

Російські дистриб’ютори намагаються завозити продукцію через треті країни, але це призводить до її здорожчання на 30–50 відсотків та затримок постачання. Знайти аналоги колонкам компаній зі США та Євроунії складно, а в Росії їх не виробляють. Деякі російські фармвиробники закуповують колонки в сторонніх посередників, інші тестують пристрої китайського виробництва.

 

Складність полягає ще й у тому, що за будь-якої зміни постачальника потрібно вносити зміни до документації, поданої під час реєстрації препарату, а це в Росії тривалий та забюрократизований процес.

 

Проте нестачею хроматографічних колонок проблеми російських фармвиробників не вичерпуються. Значно поважнішою може бути проблема з хроматографами, ввезення яких до Росії, на відміну від колонок, заборонено в рамках санкцій Євроунії. З цієї причини багато російських фармацевтичних підприємств не зможуть оновити це обладнання, а також втратять сервісне обслуговування.

08.06.2022

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