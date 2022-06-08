Із областей, де ведуться бойові дії, в Галичину переїхало 240 підприємств.

Через бойові дії 53 підприємства вже переїхали до Івано-Франківської області. 28 з них успішно працюють і розпочали випуск продукції. Підприємства, що переїхали, спеціалізуються переважно на пошитті одягу, виробництві продуктів харчування, машинобудуванні та металообробці. 11 підприємств ще чекають переїзду на Франківщину. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

“Питаннями щодо організації роботи цих підприємств повсякденно займається Івано-Франківська обласна військова адміністрація. Наші відповідні структурні підрозділи долучилися до програми релокації бізнесу,” – наголосила керівниця області.

147 підприємств із «гарячих регіонів» України переїхали на Львівщину.

“Майже всі вже запустили тут виробничі потужності. Переважно це підприємства машиноприладобудування, харчової та легкої промисловостей”, – розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОВА Степан Куйбіда.

Львівська ОВА започаткувала програму підтримки бізнесу, що передислокувався з інших регіонів. На це виділили 50 млн грн. Вона працює через три інструменти:

- Безповоротна фінансова допомога виробничим підприємствам, які релокувались, – 100 тис гривень.

- Ваучери для підтримки мікро- та малого бізнесу на час воєнного стану:

• не більше 50 тис. грн – на маркетингові ваучери;

• не більше 80 тис. грн – на ваучери для сертифікації продукції.

- Фінансова допомога підприємствам у галузі харчової, легкої, машинобудівельної промисловості у розмірі не більш ніж 500 тис. грн на закупівлю обладнання.

Крім цього, Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) анонсував нову Програму підтримки релокованих підприємств України. На пілотному етапі програми WNISEF приєднався до ініціативи підтримки бізнесу на період воєнного стану Львівської обласної військової адміністрації та подвоїть суму безповоротної фінансової допомоги для підприємств, які релокуються до Львівської області.

У межах програми WNISEF виділить до 500 000 доларів США безповоротної фінансової допомоги для малих та середніх підприємств, які перенесли свою бізнес-діяльність із зони бойових дій до Львівської області.

Програма має максимально спрощені бюрократичні процедури, і за сам лише факт формальної перереєстрації підприємницької діяльності у Львівському регіоні військова адміністрація та WNISEF виділять окремо по 100 000 гривень безповоротної фінансової допомоги.

Заохочуючи підприємства до активізації своєї діяльності, WNISEF та ЛОВА зобов’язались подвоїти цю суму до 200 000 гривень – за умови створення 20 нових робочих місць.

У Тернопільську область переміщено 40 підприємств з регіонів, де сьогодні ведуться бойові дії. Зокрема, на Тернопільщину переїхали підприємства: 4 швейних; 8 машинoбудування; 3 металообробки; 5 харчових; 3 з виробництва іншої неметалевої мінеральної прoдукції; 2 з вирoбництва поліграфії; 1 деревообробки; 14 з інших галузей.

П’ять підприємств здійснили переміщення виробничих потужностей та прoвoдять ремoнт приміщень і встанoвлюють вирoбниче oбладнання. Ще сім підприємств здійснюють перевезення свoїх виробничих пoтужнoстей.