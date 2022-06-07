У Почаєві планують перейменувати два десятки вулиць.

Виконавчий комітет Почаївської міської ради (Тернопільщина) прийняв рішення "Про визначення переліку геонімів (вулиць) населених пунктів Почаївської міської територіальної громади, що підлягають перейменуванню".
Згідно з цим рішенням, затверджено перелік вулиць населених пунктів громади, назви яких безпосередньо пов’язані з пропагандою ворожої російської та радянської культури та підлягають перейменуванню.
Мешканців просять долучитись до обговорення та пропонувати нові назви вулиць громади.
місто Почаїв:
- вул. Возз’єднання,
- вул. Гагаріна,
- вул. Стельмащука,
- вул. Суворова,
- вул. Толстого,
- вул. Чайковського.
Старотаразький старостинський округ:
- вул. Колгоспна, с. Старий Тараж,
- вул. Гагаріна, с. Комарин.
Ридомильський старостинський округ:
- вул. Ковпака.
Лосятинський старостинський округ:
- вул. Жовтнева,
- вул. 8-го березня.
Лідихівський старостинський округ:
- вул. 17 вересня,
- вул. 8- го березня,
- вул. Боженка,
- вул. Гагаріна,
- вул. Мічуріна,
- вул. Островського
Будківський старостинський округ:
- вул. Першотравнева, с. Комарівка.
07.06.2022