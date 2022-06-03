У Стамбулі відбудуться перемовини про «зерновий коридор».

Йдеться про безпечне вивезення українського збіжжя Чорним морем.

Представники України, Туреччини, Росії та ООН найближчим часом зустрінуться у Стамбулі, щоб обговорити плани створення «дорожньої карти», спрямованої на врегулювання під еґідою ООН ґлобальної продовольчої кризи, спровокованої аґресивною війною Росії проти України. Про це повідомила турецька інформаційна аґенція Anadolu.

Очікується, що за підсумками перемовин сторони узгодять функціональний «зерновий коридор», який дозволить експортувати українську сільськогосподарську продукцію. У чотиристоронньому форматі плануються до розгляду такі питання, як маршрут, страхування, безпека суден, розмінування портів та маршрутів.

Також на перемовинах йтиметься про склад моніторингового центру для обслуговування «зернового коридору». Центр контролюватиме роботу механізму й оперативно вирішуватиме проблеми, які виникатимуть. Попередньо передбачається, що група працюватиме у Стамбулі.

Таким чином стане можливим розмінування територій навколо чорноморських портів і постачання запасів зерна на закордонні ринки. У рамках цієї ініціативи планується вивезти близько 20 мільйонів тонн українського зерна.

Відомо, що раніше цього тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан уже обговорив необхідність створення коридору для експорту української сільськогосподарської продукції в телефонних розмовах із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Владіміром Путіним.