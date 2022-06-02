П’ять українських авторів відмовилися їхати на літературний фестиваль у Норвегію.

П’ять українських авторів відмовилися приїхати на літературний фестиваль в Ліллехаммері через участь у програмі росіян, - повідомляють іноземні ЗМІ.

На фестиваль запросили Любов Якимчук, Софію Андрухович, Сергія Жадана, Євгенію Кузнєцову та Катерину Бабкіну.

«Це класичний колонізаторський метод: говорити про людей, які колонізують», — написала українська письменниця Любов Якимчук у листі до Klassekampen.

Перша подія на фестивалі має назву «Росія та сусідні країни: звіт про стан». «Причина в тому, що у програмі двоє росіян. Нам шкода, але ми також з повною повагою ставимося до прийнятого ними рішення», — зауважив керівник літературного фестивалю Маріт Боркенхаген.

Норвезький літературний фестиваль — це найбільший некомерційний літературний фестиваль у скандинавських країнах, що проходить у травні/червні в Ліллехаммері щороку з 1995 року.