Літературна зустріч в історичному місці: "на Лонцького" розпочинають цикл дискусій.

Що спільного між фантастичними книгами та реальною історією? Як у вигаданих світах відбиваються драми, що сталися насправді? Відтепер у музеї “на Лонцького” щомісяця збиратимуться шанувальники фантастичного жанру й української історії, щоб це з’ясувати. Щоразу з новою книгою.
Цієї неділі, 22 березня, у центрі обговорення буде оповідання Інни Ковалишеної «Келеберда». Учасники зустрічі аналізуватимуть, звідки у фантастичному сюжеті про місцевість, що виринає з-під води на місці, де колись було спалене московитами козацьке поселення, виринають реальні події та колізії української боротьби з Москвою у ХХ столітті.
Говоритимуть про:
- силу і важливість щоденного опору, який виявляється у дотриманні очевидних моральних норм;
- джерела відновлення після поразки і торжества ворога;
- значення віри і довіри у подоланні тоталітарної травми;
- а також штучні моральні дилеми, якими ворог зводить на манівці і змушує робити потрібне йому.
Під час обговорення буде діяти «вільний мікрофон», тобто кожен з аудиторії зможе у будь-який момент додати свої міркування та коментарі.
Запрошуємо у неділю, 22 березня, на 15:00 в «Тюрму на Лонцького»!
19.03.2026
Контактна особа:
Олеся Ісаюк
Ст.наук. співробітниця НММ «Тюрма на Лонцького»
Координатор проєкту
0935768637
Isaiuk.o@gmail.com