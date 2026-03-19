Літературна зустріч в історичному місці: "на Лонцького" розпочинають цикл дискусій.

Що спільного між фантастичними книгами та реальною історією? Як у вигаданих світах відбиваються драми, що сталися насправді? Відтепер у музеї “на Лонцького” щомісяця збиратимуться шанувальники фантастичного жанру й української історії, щоб це з’ясувати. Щоразу з новою книгою.

Цієї неділі, 22 березня, у центрі обговорення буде оповідання Інни Ковалишеної «Келеберда». Учасники зустрічі аналізуватимуть, звідки у фантастичному сюжеті про місцевість, що виринає з-під води на місці, де колись було спалене московитами козацьке поселення, виринають реальні події та колізії української боротьби з Москвою у ХХ столітті.

Говоритимуть про:

- силу і важливість щоденного опору, який виявляється у дотриманні очевидних моральних норм;

- джерела відновлення після поразки і торжества ворога;

- значення віри і довіри у подоланні тоталітарної травми;

- а також штучні моральні дилеми, якими ворог зводить на манівці і змушує робити потрібне йому.

Під час обговорення буде діяти «вільний мікрофон», тобто кожен з аудиторії зможе у будь-який момент додати свої міркування та коментарі.

Запрошуємо у неділю, 22 березня, на 15:00 в «Тюрму на Лонцького»!