Деякі німецькі компанії погодилися на вимогу Кремля щодо оплати за газ.

При цьому вони намагаються водночас не порушувати режиму санкцій ЄУ проти Росії.

 

 

Два німецькі енергетичні концерни Uniper і RWE змінили схему платежів за російський газ. Про це повідомило ділове німецьке видання Handelsblatt. Першу виплату за новою системою компанії провели ще наприкінці травня. Згідно з нею, необхідно відкрити рахунок у «Газпромбанку», переказати туди гроші, які автоматично переводяться в рублі.  

 

«Як й інші німецькі та європейські компанії до нас, ми змінили спосіб оплати поставок газу з Росії. Перший із цих платежів був здійснений наприкінці травня», – розповів речник концерну Uniper. Він запевнив, що «процедура була заздалегідь узгоджена з урядом Німеччини» і фірма, щоби виконувати контрактні зобов'язання, «дотримується відповідних директив Євроунії».

 

Своєю чергою, найбільший у Німеччині постачальник електроенергії RWE також заявив, що змінив свій спосіб оплати відповідно до нових правил і перерахував євро на рахунок у російському банку. Раніше в компанії заявили, що в Росії було відкрито рахунок у євро для майбутніх платежів.

 

Нагадаємо, що Путін 31 березня підписав указ про переведення розрахунків за природний газ із «недружніми країнами» на рублі. Згідно з указом, покупцям російського газу потрібно буде відкривати рублеві рахунки в банках РФ для оплати поставок з першого квітня. Всі лідери країн «Великої сімки» чітко заявили про свою відмову платити в рублях, оскільки це порушує підписані угоди. З аналогічними заявами виступили керівники інституцій і більшості держав ЄУ.

 

Наприкінці квітня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що «платежі в рублях є порушенням санкцій», якщо це не передбачено контрактами. Схему з відкриттям двох рахунків у «Газпромбанку» в ЄУ також вважають такою, що суперечить санкціям щодо РФ. У Брюсселі рекомендували компаніям платити на рахунок у російському банку в євро або доларах і робити чітку заяву, що після такого перерахування вони виконали контрактні зобов'язання. Проблеми можуть розпочатися у компаній лише, якщо вони відкриють другий, рублевий рахунок.

 

30 травня російський газовий монополіст заявив про припинення постачання газу британсько-нідерландській компанії Shell Energy та данській компанії Orsted з першого червня у зв'язку з відмовою платити за газ у рублях за новою схемою. Також стало відомо про припинення постачання газу до Нідерландів. Раніше Росія припинила в односторонньому порядку постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндії.

01.06.2022

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