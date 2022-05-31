Черешні з Мелітополя

Травень — місяць трускавок і початку черешень. Кожного року я йду за цими ягодами на місцевий базар. Декілька торговців вже впізнають мене, щойно підходжу.

— Добрий день! Звідки трускавки? Скільки за кілограм?

— Добрий день! Та то вже наші місцеві – з Городенки, то не ті закарпатські. Беріть пробуйте, нюхайте – як пахнуть! По 90 грн за кільо, Вам по 85 віддам.

Полуниця солодка, пахне, як, колись, домашня в селі.

— Дайте кілограм.. Або вже давайте на сотку, як здачі не маєте. А черешні звідки? Солодкі?

— Черешня закарпатська, беріть, пробуйте. Тої найліпшої, з Мелітополя, цього року, видно, не буде…

Справді, найулюбленішої, найсолодшої мелітопольської великоплідної черешні цього року не купиш через клятих москалів. Ще минулого року в Мелітополі планували відкрити Музей черешні, а сьогодні в окупованому місті точиться партизанська війна, фактично, боротьба за виживання. Як і в багатьох інших містах і селах України, від яких, як виявилось, я маю побутову залежність, хоч ніколи там не була.

У Соледарі через важкі бої та розбиті шляхи сполучення “Артемсіль” зупинив роботу. Кременчуцький нафтопереробний завод, який у 2021 р. забезпечив країну майже 40-а відсотками бензину, панчішну мануфактуру у Рубіжному, де виготовлялись улюблені шкарпетки, росіяни розбомбили на початку квітня. А херсонські найсолодші помідори і кавуни? Овочі та зерно, які окупанти зараз масово вивозять в Крим?! Наслідки від націленого знищення і окупації ми відчуваємо щодня, навіть, якщо вони не очевидні в рідному регіоні.

Величезні руїни української промисловості, а ще більші — українських душ. Росіяни вкрали у нас молекули звичного побуту, з яких, власне, складається життя повноцінне – наповнене звичними справами та їх розв'язанням. Бо з 24 постійне відчуття тривоги намертво вплелось у кожен день життя. Бо чоловік, дружина, брат, сестра, друг, подруга, сусід, сусідка, колега, знайомий, якого бачила раз у житті, зараз на передовій. Бо зв’язок з ними час від часу втрачається, а від так щезає рівновага та спокій в собі. І нічого важливішого, ніж допомога у збереженні там їхнього життя, зараз немає. Бо якщо вони загинуть, чи зможу потім вижити я і зберегти життя своїх дітей? Чи відчуватиму я безпеку десь в іншій країні, якщо мою окупує тоталітарна росія?

Продовольча безпека у світі вже втрачається. На фоні війни в Україні, йде боротьба з голодом: Єгипет, Лівія, Ємен, Ефіопія, Палестина, Афганістан та інші країни є залежними від української пшениці, кукурудзи та соняшникової олії. Східні та південні регіони України виявились одними з найбагатших – 25% світових чорноземів саме на нашій землі, яка годує мільйони людей на планеті. Чи не тому, зокрема, саме на час жнив у серпні, розвідка передбачає переломний момент на війні? Та бити на сполох про світовий голод, а поза тим затримувати для України постачання зброї, чи, навіть, ставати на бік тоталітаризму – не допоможе його уникнути. Зрештою, чи зможе світова спільнота визнати росію винною у масштабному голоді, який вже не вдасться приховати, як Голодомори в Україні?

Нам ж залишається одне – боротись за право жити на своїй землі. Кожен як може, на своєму фронті. Щоб наступного року смакувати мелітопольські черешні разом з усіма воїнами, в своєму рідному домі. Щоб “посмакувати” судом над всіма злочинцями російської імперії, який, обов'язково, в нас буде.