У Південної Осетії заплановано референдум про входження до Росії.

Неоднозначність ситуації посилюється ще й тим, що проведення плебісциту проголосив президент, який нещодавно програв вибори.

 

                                         Пітін і Бібілов

 

У Південній Осетії, яка фактично є окупованою російськими військами територією Грузії і чию незалежність від Тбілісі визнають лише кілька країн світу, включно з Росією, призначено референдум про входження до складу Російської Федерації. Відповідний указ видав «президент» самопроголошеної республіки Анатолій Бібілов.

 

«Керуючись історичним прагненням народу Республіки Південна Осетія до возз'єднання з Росією, відповідно до пункту 16 статті 50 Конституції Республіки Південна Осетія, ухвалюю: призначити референдум Республіки Південна Осетія з питання "Ви підтримуєте об'єднання Республіки Південна Осетія та Росії?"», – йдеться в указі, текст якого цитує інформаційне агентство Interfax. Дата проведення референдуму призначена на 17 липня 2022 року.

 

Окрім невизнання самопроголошеної республіки в світі, неоднозначність ситуації посилюється ще й тим, що Бібілов восьмого травня програв президентські вибори своєму опозиційному конкурентові Аланові Гаглоєву. Він – лідер партії «Ніхас», яка історично виступає за незалежність Південної Осетії. Утім сам Гаглоєв поки що ухиляється від оцінки ідеї приєднання. Вже після своєї перемоги на виборах він заявив, що референдум можна провести, «коли прийде час».

 

Офіційний Тбілісі ще раніше заявив про неприйнятність такого референдуму. «Вважаємо неприйнятною розмову про будь-який референдум в умовах, коли територія окупована. Окупація цих територій має не тільки політичну, а й правову оцінку. Правовою оцінкою є рішення Страсбурзького суду про те, що йде процес окупації. В умовах окупації в жодного референдуму не буде юридичної сили. Тим більше, що сотні тисяч наших співгромадян вигнані з власних будинків, внаслідок етнічної чистки їм не дають права повернутися до власних будинків», –. зазначив глава грузинського МЗС Давид Залкаліані.

 

Російські офіційні особи оголошення Бібіловим референдуму поки що не коментували.

 

Нагадаємо, що грузинська влада не підтримала санкції проти Москви після вторгнення Росії до України. 13 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Тбілісі не планує вирішувати питання з територіями, які вважає окупованими Росією військовим шляхом.

14.05.2022

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