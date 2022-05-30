96-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:45 Європейська рада на своїй зустрічі 30-31 травня не готова запровадити ембарго на постачання російської нафти. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком переговорів. "Обговорення шостого пакету санкцій, який ми запропонували, ніколи не було простим. Ми зараз вирішили всі проблеми, за винятком однієї. Це - питання сирої нафти через трубопроводи. У цьому обговорення все ще продовжуються. Я не маю великих очікувань, що ми досягнемо рішення протягом наступних 48 годин, але ймовірно, ми зможемо зробити це у наступні дні. Мій заклик є дуже чітким до країн-членів. Ключ до успіху був та залишається незмінним – це солідарність з Україною та єдність Європейського Союзу. Це те, над чим нам треба працювати", - заявила очільниця Єврокомісії.

17:21 Бої на Донбасі сягли максимальної інтенсивності. Про це заявив на брифінґу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає "Укрінформ". “Російські окупаційні війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Бої досягли максимальної інтенсивності, російські війська ведуть вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією вглиб нашої оборони. Одночасно здійснюється штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках”, - сказав Мотузяник. Він назвав становище у Сіверськодонецьку складним; у самому місті ведуться вуличні бої. "Завдання Збройних Сил України - недопустити не лише оточення, а недопустити будь-яких успіхів російських окупантів на всіх напрямках. У нас є оптимістичні погляди на цю ситуацію, але ситуація залишається важкою”, - зізнався речник Міноборони.

16:56 Бойовики розстріляли евакуаційний автобус на Луганщині - загинув журналіст із Франції. Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. "Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію", - поінформував Гайдай.

16:12 Чехія планує надати Україні додаткове озброєння – міністр оборони Яна Чернохова має намір просити уряд найближчими тижнями виділити більше грошей на військову допомогу Україні. "Це має бути приблизно від 600 до 700 мільйонів крон (24–28 млн євро, – ред.)", – сказала вона під час виступу на чеському телебаченні. З її слів, станом на кінець травня уряд Чехії вже передав Україні військову допомогу на понад 3,5 млрд крон (близько 140 млн євро).

15:39 Офіс генерального прокурора передав до суду першу справу про ґвалтування російськими окупантами. "За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Міхаіла Романова – військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії ЗС РФ", – повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook. З її слів, злочин стався у березні під час захоплення Броварського району. "П'яний військовослужбовець разом із іншим окупантом одразу ж після вбивства [чоловіка] декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч", – поінформувала генпрокурор.

15:05 Росія стягує війська на кордон з Україною в Курській області. Зокрема, в бік Сумщини підійшли артилерія і ракетні системи окупантів. Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта.

14:42 Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у понеділок таки перетнув кордон України і вирушив на саміт та конгрес Європейської народної партії у Роттердамі, повідомляє телеканал "Прямий". Нагадаємо, кілька днів тому Порошенка не випустили з України до Вільнюса на засідання Парламентської асамблеї НАТО. Тоді прикордонники стверджували, що в Порошенка не вистачає документів для підтвердження офіційного відрядження. У понеділок вранці Порошенко оприлюднив відкритого листа до Президента України Володимира Зеленського, в якому закликав підтримувати внутрішню єдність в умовах війни і запевняв, що їде до Роттердама лише для того, щоб закликати союзників із ЄНП підтримати членство України в ЄС і НАТО.

14:15 Москва "анулювала будь-який зміст" акту Росія–НАТО, напавши на Україну, тому НАТО більше не має зобов'язань не розгортати свої сили у Східній Європі, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане у Вільнюсі. Відповідно до Основного акту 1997 року, спрямованого на перезавантаження відносин між Росією та Північноатлантичним альянсом, обидві сторони погодилися були працювати над "запобіганням будь-якому потенційно загрозливому нарощуванню звичайних озброєнь у узгоджених регіонах Європи, включаючи Центральну та Східну Європу".

13:55 Інформацію про вранішній вибух у центрі окупованого Мелітополя підтвердив мер міста Іван Федоров: "Вибух стався в центральній частині міста Мелітополь, безпосередньо поряд із будівлею, яка належить так званому самопроголошеному голові обласної військової адміністрації, призначеному рашистами…" Він висловив дві версії того, що сталося: 1) таким чином російські окупанти можуть проводити "зачистку" колаборантів, які не дуже добре виконують те, що обіцяли, і 2) партизанка: опір громадянського суспільства в місті.

12:30 Російські окупанти почали стягувати на острів Зміїний реактивні системи залпового вогню, повідомляють джерела Defense Express. Йдеться про щонайменше дві установки БМ-21 "Град" та одну РСЗВ "Торнадо-Г". Ворог також розмістив на Зміїному три комплекси ППО "Панцирь-С1", один зенітно-ракетний комплекс “Тор-М2” з транспортно-заряджальною машиною, п’ять військових автомобілів та один МТ-ЛБ з, як припускають, станцією радіоелектронної боротьби.

Враховуючи, що 21 травня 2022 року російські військові погрожували відкрити вогонь по цивільному судну Britta K, яке йшло під прапором Того із Румунії транзитом через Зміїний, припускають, що окупанти готуються обстрілювати цивільні судна з українським зерном, що можуть завантажуватися в румунських портах.

11:06 Російські війська змогли зайти на околиці Сіверськодонецька, але суттєво просунутися далі їм не вдалося, повідомив голова Сіверськодонецької РВА Роман Власенко: "Бої точаться на околицях Сіверськодонецька. З двох напрямків – Новоайдару та Старобільська – ворог зміг зайти в Сіверськодонецьк, контролює близько ста метрів смугу. Суттєво просунутися більше не зміг, наші хлопці тримають оборону». За його словами, під Лисичанськом бої йдуть у сільській місцевості, до Лисичанська росіяни не дійшли. Наступ ворога з Попасної у Бахмутському напрямку завершився поразкою: «Наші хлопці трошки відкинули загарбників. Оточення нам поки не світить, але ситуація в Лисичанську і Сіверськодонецьку залишається складною». Траса Лисичанськ-Бахмут – під контролем українських військових, але її постійно обстрілюють війська РФ, хоч росіяни відкинуті близько 50 кілометрів від цієї дороги. На думку Р. Власенка, ситуація зараз «на піку», російська армія «кинула всі сили, які в них були, щоб оточити Сіверськодонецьк і Лисичанськ».

10:26 Вночі й на світанку 30 травня російські війська завдали двох ракетних ударів по Одещині, повідомляє оперативне командування "Південь": "Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію". Постраждалих серед населення нема. Ще одну ракету, випущену російським стратегічним бомбардувальником з-над Чорного моря, збили сили протиповітряної оборони на Одещині.

10:09 Щоденний рапорт Міністерства оборони Великої Британії:

У ході вторгнення Росія, мабуть, зазнала нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого рангу. Командири бригад і батальйонів, очевидно, висуваються на передову, наражаючи себе на ризик, розгортають передових у небезпеку, оскільки вони несуть невідворотну відповідальність за дії своїх підрозділів. Так само молодшим офіцерам довелося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії не вистачає добре підготовлених і наділених відповідними повноваженнями кадрів сержантського складу, які виконують цю роль у західних силах.

Втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, посилить його поточні проблеми з модернізацією підходу до командування та управління. У найближчій перспективі батальйонні тактичні групи (БТГ), відновлювані в Україні з кількох уцілілих підрозділів, виглядає, будуть менш ефективними через брак молодших командирів.

З огляду на численні достовірні повідомлення про локальні заколоти серед російських сил в Україні, брак досвідчених і надійних командирів взводів і рот, ймовірно, призведе до подальшого зниження морального духу та збереження поганої дисципліни.

09:39 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 30 350 (+200) осіб, танків – 1349 (+11) од., бойових броньованих машин – 3282 (+12) од., артилерійських систем – 643 (+12) од., РСЗВ – 205 (+2) од., засобів ППО – 93 (+0) од., літаків – 207 (+0) од., гелікоптерів – 174 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 507 (+3) од., автомобільної техніки – 2258 (+18) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 48 (+0) од., крилатих ракет – 118 (+2) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

40,9% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

23,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

37,6% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

11,3% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

15,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,1% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:10 Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс покепкував із надмірних контактів західних політиків із Владіміром Путіним – він опублікував у twitter кілька строф із вірша Роберта Рождественського російською мовою: "Позвони мне, позвони", зокрема рядки: "Может, я забыла гордость. Как хочу я слышать голос".

08:26 Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив інформацію про входження росіян до північно-східних та південно-східних околиць Сіверськодонецька. "Ворог задіяв усе можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни", – прокоментував Гайдай.

07:31 Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести тристоронні телефонні переговори з лідерами Туреччини та Росії Реджепом Таїпом Ердоганом та Владіміром Путіним, якщо президент РФ буде готовий у них брати участь, заявив прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров.

07:13 Генштаб ЗСУ інформує, що російська армія вступила у Сіверськодонецьк на кількох ділянках з боку сходу і закріплюється на окраїнах міста:

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки. На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога. На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ. Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52. У рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки. З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ. На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів. На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ. На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території російської федерації до визначених районів боєприпаси та техніку. На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха. На Курахівському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснює вогневе ураження наших військ, зокрема задіює оперативно-тактичну та армійську авіацію. На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки. На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та запобіганні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. Для поповнення втрат угруповання військ окупанти переміщують з території російської федерації та тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку. На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій для повернення втрачених позицій противник перекинув окремі підрозділи на визначені напрямки. На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу. В Чорноморській та Азовській операційних зонах суттєвих змін в обстановці не відзначено.

01:17 Українські сили провели успішну контратаку на південь від Кривого Рогу, повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул.

00:53 Гурт Kalush Orchestra продав на благодійному аукціоні кришталеву статуетку переможця Євробачення-2022 за 900 тисяч доларів. Нагороду придбала криптобіржа WhiteBIT, яка зробила найбільшу криптоставку. Аукціон у прямому етері проводив шоумен і волонтер Сергій Притула. З його слів, отримані кошти підуть на комплекс безпілотників PD-2 для української армії. Рожева панама, в якій вокаліст Олег Псюк виступав на сцені Євробачення, принесла 11 мільйонів гривень. Її розіграли серед учасників, які здійснили донати на аукціоні.