Чехія планує надати Україні зброї ще на 700 млн крон.

Українська сторона просить про танки, бронетехніку, системи залпового вогню, авіатехніку та системи ППО.

Яна Чернохова

Чехія планує поставити Україні додаткове озброєння, яке необхідне для боротьби з російською агресією. Про це повідомила чеська газета Novinky.cz з покликом на слова міністерки оборони країни Яни Чернохової (Jana Černochová).

Керівниця чеського військового відомства має намір попросити уряд найближчими тижнями виділити більше грошей на військову допомогу Україні. «Це має бути приблизно від 600 до 700 мільйонів крон (24–28 млн євро)», – сказала вона, виступаючи на чеському телебаченні.

За її словами, станом на кінець травня уряд Чехії вже передав Україні військову допомогу на суму понад 3,5 млрд крон (близько 140 млн євро). «Важливо, щоб допомога була безперервною. Наразі Чехія готує нові постачання зброї до України», – підкреслила очільниця Міноборони Чехії.

Також Міністерство оборони Чехії співпрацює з амбасадою України у Празі в царині закупівель озброєнь та військової техніки на гроші, які звичайні громадяни країни пожертвували на допомогу Україні. На даний момент ця сума становить близько 1,2 млрд крон.

«Нам потрібна зброя, яка допоможе не тільки зупинити атаку Росії, а й звільнити окуповані території. Потрібні танки, бронетехніка. Також ракетні установки, які можуть вести вогонь на відстань від 60 до 90 кілометрів, щоб ми могли атакувати російські позиції з безпечної відстані», – заявив у неділю, 29 травня, амбасадор України в Чехії Євген Перебийніс. Також, за його словами, Україні потрібна додаткова авіатехніка та системи протиповітряного захисту.

Чехія почала постачати Україні оборонні озброєння ще до початку масштабного вторгнення Росії. Для збору грошей для закупівель озброєнь у амбасаді України в Празі також було створено спеціальний рахунок.

З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія відправляла Україні спершу стрілецьку зброю, ПЗРК та медичне обладнання. Потім справа дійшла до важкого озброєння. За даними видання Novinky.cz, Чехія також передала до України танки Т-72, гелікоптери, БМП, самохідні гаубиці DANA, реактивні системи залпового вогню RM-70.