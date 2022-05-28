94-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:13 Радник із Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що повітряний бій, під час котрого український МіГ-29 збив новий російський літак Су-35, відбувся у районі Давидового Броду під час спроби контратаки ЗСУ. "Розвивали контрнаступ, який повинен розрізати угруповання [росіян на правому березі Дніпра на Херсонщині]... Ця контратака добре була забезпечена авіацією, цілком можливо, історія дуже перспективна... Непогані шанси вийти на Нову Каховку", – сказав Арестович у інтерв'ю Марку Фейґіну. Він зазначив, що росіяни "дуже сильно злякалися, тому що це один з вузлів комунікації, була спроба відрізати угруповання".

11:53 У Православній Церкві України скептичні з приводу рішень собору УПЦ МП. Заступник голови Управління із зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) прокоментував підсумки зборів приказкою: "З великої хмари – малий дощ". Архієрей звернув увагу на те, що собор "ні слова не сказав про автокефалію – навіть про теоретичне бажання її досягнення". "Зачистка статуту – це те саме, що відсутність слів "московський патріархат" в офіційній назві: спроба приховати те, що "УПЦ" залишається в юрисдикції московського патріархату", – прокоментував Євстратій.

11:28 Міністр оборони Олексій Резніков офіційно підтвердив, що Україна отримає від своїх партнерів ракетні системи берегової охорони Harpoon. "Хочу повідомити, що берегова оборона нашої держави не просто буде посилена ракетами Harpoon – їх застосовуватимуть підготовлені українські команди. Впевнений, що бойове братерство «Гарпунів» та наших «Нептунів» допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі – надійно захистити нашу Одесу", – поінформував Резніков у Facebook. Голова Міноборони додав, що "Гарпуни" Україні нададуть датські партнери за участю британських друзів.

11:16 У п'ятницю в небі над Херсонщиною відбулися великі бої з використанням авіації. Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, близько 14.00 наш винищувач МіГ-29 збив сучасний російський винищувач Су-35 зі складу 23-го винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ. Наш МіГ прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 – котра завдавала ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою. На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35 – власне його і збив український пілот. Натомість українські позиції були атаковані гелікоптерами Мі-8, повідомило оперативне комкандування "Південь", – зафіксовано п'ять ударів. "Намагаючись ще раз атакувати наші позиції трьома гелікоптерами, ворог отримав гідну відсіч", – прокоментували в ОК "Південь".

10:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 30000 (+250) осіб, танків – 1330 (+8) од., бойових броньованих машин – 3258 (+12) од., артилерійських систем – 628 (+5) од., РСЗВ – 203 (+2) од., засобів ППО – 93 (+0) од., літаків – 207 (+1) од., гелікоптерів – 174 (+4) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1) од., автомобільної техніки – 2226 (+0) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 48 (+0) од., крилатих ракет – 116 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на на Авдіївському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

40,3% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

23,7% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

37,1% автомобільної техніки (з них 0,5% за минулий тиждень),

11,0% артилерійських систем (з них 0,5% за минулий тиждень),

15,0% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

18,1% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень).

10:27 Адміністрація Джо Байдена прийняла рішення надіслати в Україну новітні ракетні системи великої дальності, зокрема, HIMARS. Про це повідомляє журналістка американського каналу CNN Наташа Бертранд, покликаючись одразу на кількох посадовців у Вашінґтоні. З її слів, публічне оголошення з цього приводу оприлюднять наступного тижня. Напередодні речник Пентагону заявляв, що США працюють над тим, аби допомогти Україні отримати далекобійне озброєння. “Головна потреба, на якій продовжують наголошувати українці, – це вогонь з великої відстані. І тому ми працюємо над цим і допомагаємо їм отримати системи, які допомагають їм вести вогонь на великі відстані”, – заявив Джон Кірбі.

09:32 Щоденний рапорт Міністерства оборони Великої Британії:

До вчорашнього дня російські війська, ймовірно, захопили більшу частину міста Лиман, мабуть в рамках попередньої операції для наступного етапу російського наступу на Донбас. Лиман є стратегічно важливим, оскільки є великим залізничним вузлом і забезпечує доступ до важливих залізничних та автомобільних мостів через Сіверський Донець.

Передбачається, що пріоритетом найближчих днів російських підрозділі в цьому районі стане форсування річки. Наразі основні зусилля Росії залишаються, очевидно, на 40 км на схід, на оточення Сіверодонецька, але плацдарм біля Лимана дасть Росії перевагу в потенційній наступній фазі наступу на Донбас, коли вона, ймовірно, намагатиметься просунутися на ключові утримувані українцями міста на Донеччині – Слов'янськ і Краматорськ.

26 травня 2022 року глава самопроголошеної ДНР Денис Пушилін заявив державним ЗМІ Росії, що референдум буде проведено, коли Росія захопить всю Донецьку та Луганську області України. Якби Росії все-таки вдалося захопити ці території, Кремль, мабуть, подав би це російському народу як суттєве політичне досягнення, виправдовуючи вторгнення.

Проте, ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону сектору та наносити російській стороні високий рівень втрат.

09:17 Державна прикордонна служба України відмовила Петрові Порошенкові у виїзді з України до Вільнюса для участі в Парламентській асамблеї НАТО. Інцидент трапився на пункті перетину кордону в Раві-Руській, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. Вона підкреслила, що Порошенко входить до офіційної парламентської делегації в ПА НАТО, а його відрядження підписав голова ВР Руслан Стефанчук.

08:51 Інформація від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок:

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Зазначене угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж державного кордону України. Продовжується підготовка офіцерів запасу для потреб комплектування підрозділів військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони у навчальних закладах республіки білорусь. В район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон ОТРК “Іскандер-М”. Зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник проводить заходи щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено. На Слобожанському напрямку ворог обстрілює підрозділи наших військ для недопущення їх подальшого просування в напрямку Державного кордону України на північ та північний схід від міста Харкова. Вживає заходів щодо логістичного забезпечення та поповнення втрат. На Харківському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно та інших. Проводив дистанційне мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони. На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій, поповненні втрат і запасів, а також створенні умов для відновлення наступу. Здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Студенок, Святогірськ, Богородичне, Карнаухівка і Вірнопілля. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі населеного пункту Довгеньке. За підтримки артилерії намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов. На Донецькому напрямку противник проводить активні наступальні дії. Продовжує вогневе ураження наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації. На Лиманському напрямку ворог продовжував обстріли із мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього завдав авіаційних ударів. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, вів штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення. За підтримки вогню мінометів та артилерії проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження успіху не мав, відійшов. На Авдіївському напрямку ворог задіяв артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Друга, Веселе, Авдіївка, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам’янки. На Курахівському напрямку активних наступальних дій не проводив, розгорнув на вогневих позиціях реактивну та ствольну артилерію, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Мар’їнки, Мисливського і Павлівки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Ольгівського. Внаслідок дій Сил оборони України ворог зазнав значних втрат та відступив в районах населених пунктів Новопіль та Новодарівка. На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та фортифікаційному обладнанні позицій третього рубежу оборони. Внаслідок наступальних дій підрозділів наших військ ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах. Бойові дії тривають. Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Зоря і Таврійське. Продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони на Криворізькому напрямку. Для поповнення втрат забезпечує угруповання знятими зі зберігання застарілими танками Т-62. На території рф тривають заходи прихованої мобілізації. Противник продовжує знімати зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання. На території Воронезької області триває підготовка резервістів. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобіля. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу “Орлан-10”. В результаті дій авіації Повітряних Сил Збройних Сил України знищено ротну тактичну групу противника з технікою та живою силою. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52.

08:34 Українська влада підготувала припис про заборону редакторові видання Цензор.НЕТ Юрію Бутусову відвідувати передові військові підрозділи на фронті. Про це Бутусов повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Я розумію, що таким чином мені вирішили помститись за замітки про відповідальність влади за підготовку до війни та про загрозливу ситуацію на Донбасі", – прокоментував журналіст. Раніше народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що СБУ має відкрити справу щодо Юрія Бутусова через інформацію, котру він публікує.

08:01 Під Сіверодонецьком ЗСУ змусили росіян відступити, повідомив зранку голова ОВА Сергій Гайдай: "Росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції, пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, але проїзд між містами зберігається.

У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сіверодонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сіверодонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі – дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький".

З готелю "Мир" на околиці Сіверодонецькаїх ворога вибити ще не вдалося, хоч росіяни несуть там великі втрати.

01:14 Російський президент Владімір Путін не тільки намагається заволодіти Україною, а знищити українство, заявив президент США Джо Байден під час виступу перед цьогорічними випускниками Військово-морської академії США у п’ятницю. "Жорстока, жорстока війна Путіна в Україні. Він не тільки намагається заволодіти Україною, він буквально намагається знищити культуру та самобутність українського народу. Напади на школи! Пологові будинки! Лікарні! Музеї! Тут немає іншої цілі, окрім знищення культури. Прямий напад на фундаментальні принципи міжнародного права та порядку", – заявив Байден, згідно з повідомленням "Голосу Америки". Президент США заявив, що курсанти випускаються "на переломному етапі не лише американської, а й світової історії". "Наступні 10 років стануть вирішальними для цього століття. Вони вплинуть на те, як виглядає наш світ, і на цінності, якими він буде керуватися", – сказав Байден.

00:29 Президент України Володимир Зеленський назвав становище на Донбасі "дуже важким". "Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація – все", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні. "Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. Ми робимо все для того, щоб посилити його. І посилимо. Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським. Тому що це – ми, це наша сутність. І навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто й кожну громаду. І там немає й не буде жодної реальної альтернативи нашим українським прапорам", – запевнив Президент.