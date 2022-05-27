Російські олігархи пропонують зняти з них санкції в обмін на допомогу Україні.

Західні уряди наразі розглядають це питання.

Країни Заходу розглядають можливість дозволити російським олігархам вийти з-під санкцій в обмін на внесок у відновлення України. Як повідомила інформаційна аґенція Associated Press з покликом на свої джерела в західних урядах, російські бізнесмени звернулися з цією пропозицією до міністерки фінансів, віцепрем’єрки Канади Христі Фріланд. Вона в 1990-х роках працювала журналісткою в Москві і все ще має зв'язки у Росії.

Фріланд розповіла про цю пропозицію на зустрічі з колегами із країн «Великої сімки», яка відбулася минулого тижня в Берліні. На її думку, ситуація, коли б російські олігархи дистанціювалися від президента РФ Владіміра Путіна, одночасно фінансуючи Україну, була б на користь Заходу.

Пропозиція була піднята в контексті питання надання додаткових грошей Україні та того, як заморожені кошти й активи російських олігархів можуть стати джерелом допомоги країні, що потерпає від війни.

Один із чиновників на правах анонімності розповів аґенції АР, що українці були у курсі цих обговорень. «Ми не говорили б про це, якби не було на користь українців. Нам треба знати, що це працює і для них», – зазначив він.

Чиновник зауважив, що на даний момент це лише ідея, але західні союзники висловили зацікавленість. Представники Європейської Унії говорили про необхідність розглянути різні та нові способи конфіскації активів для виплат грошей Україні.

Ця пропозиція може допомогти усунути юридичну перешкоду для влади таких країн, як Німеччина, де існують дуже поважні юридичні перешкоди на шляху до конфіскації заморожених активів. Добровільно віддавши частину свого майна за кордоном, олігархи позбавлять західні уряди потенційної незручності, коли це складно буде зробити через суди.

Західні країни запровадили цілу низку санкцій проти російських олігархів у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Велика частка їхніх багатомільярдних активів перебувають на Заході: від інвестицій у стартапи Кремнієвої долини до футбольних команд англійської Прем'єр-ліги.