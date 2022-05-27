Джонсон запропонував Зеленському новий міжнародний альянс.

Очікується, що наше керівництво дасть остаточну відповідь після саміту ЄУ 23–24 червня.

 

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував Президентові України Володимиру Зеленському створити новий міжнародний альянс, спрямований проти Росії. Про це повідомила італійська газета Corriere Della Sera з посиланням на джерела. За даними видання, британський прем'єр хоче створити «політичний, економічний та військовий союз», який буде альтернативою Європейській Унії. Новий альянс має об'єднати країни, незадоволені політикою Брюсселя, а також діями Німеччини у відповідь на військову аґресію Росії.

 

Згідно з інформацією видання, евентуальне об'єднання під егідою Об’єднаного Королівства охоплювало б Україну, Польщу, Естонію, Латвію та Литву. Пізніше, за задумом британського прем'єра, до так званої Європейської Співдружності могла б долучитися й Туреччина. Як передають джерела, британська ініціатива розрахована на держави, які «ревно ставляться до свого національного суверенітету, дотримуються ліберальних поглядів в економіці та протистоять політиці Москви».

 

«Борис Джонсон плете свою павутину вже більше місяця», – повідомляється у статті. Вперше він поділився своєю ідеєю з Президентом України Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі у Києві дев’ятого квітня. За інформацією джерел видання, Київ поки що не висловив чіткої позиції щодо британської ініціативи, не відкинувши і не підтримавши її. Джерела припускають, що Зеленський може поважніше поставитися до пропозиції Джонсона у тому випадку, якщо Євроунія не схвалить набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄУ на зустрічі лідерів блоку 23–24 червня.

 

«Українська еліта переконалася, що в палацах влади в Німеччині та Франції мало хто сподівається на поразку Володимира Путіна: зволікання зі санкціями та постачанням зброї тепер вирили політичний рів. Тому Зеленський очікує європейського саміту 23 червня, коли лідери 27 країн вирішуватимуть, чи надавати Україні статус кандидата для офіційного початку перемовин про вступ до Європейської Унії», – читаємо у статті в Corriere Della Sera.

27.05.2022

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