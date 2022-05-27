93-й день війни Росії в Україні. Хроніка

1459 Жоден індикатор не вказує на готовність Росії до переговорів, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному з північномакедонським колегою Буяром Османі брифінгу в Києві. "Я не думаю, що країна, яка прагне переговорного процесу, діяла б у такий спосіб. Якби Росія хотіла переговорів, вона б не проводила наступальних операцій, не переслідувала українських активістів на сході та півдні України, не намагалася б ввести там в обіг російські рублі і телефонні номери та видавати паспорти. Вона не блокувала б морські порти України, щоб перешкодити експорту продовольства. Це мова фактів, а не тлумачення", - сказав Кулеба.

13:53 Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко підтвердив, що українські війська відійшли з Лимана, аби зайняти нові укріплені позиції на околицях. "Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції", – розповів Кириленко в коментарі hromadske. "Українські військовики на нових рубежах будуть не лише стримувати ворога, а й за нагоди переходити у контратаку", – додав Кириленко.

13:20 Росіяни завдали ракетного удару по казармі Національної гвардії у Дніпрі. Внаслідок атаки загинуло 10 людей, понад 35 поранено, повідомив керівник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан. Загиблих могло бути більше, але, згідно з наказом Міноборони України, армії не дозволено концентрувати більш ніж 20 осіб в одному приміщенні. Згідно з попередньою інформацією, ракети запустили із Ростовської області; стріляли "Іскандерами".

12:54 Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав Сполучені Штати Америки якомога швидше зважитись передати Україні реактивні системи залпового вогню. "Так, ми вдячні за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і здобути відчутну перевагу на фронті нам допоможуть саме сучасні MLRS. Вони потрібні нам вже на вчора, як і системи ППО, танки та інша зброя, про яку ми просимо для того, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території", – написав Єрмак у себе в telegram. Керівник ОП спростував тези, начебто ескалація може погіршити становище з продовольчою кризою чи навіть підбурити початок світової війни. "Продовольчу кризу можна вирішити звільненням нашої землі та розблокуванням портів. Загроза третьої світової війни існує, але і цьому можна запобігти, якщо перемогти Росію військовим шляхом на нашій території, посиливши тиск на економіку агресора. Потрібно ухвалювати рішення швидше, не втрачати час, за який Україна розплачується життями людей та зруйнованими містами", – закликав Єрмак.

12:21 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що готель "Мир" на окраїні Сіверськодонецька досі перебуває під контролем росіян. "Бої тривають. Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних. Ми поки що не контролюємо територію готелю. Але працюємо над тим, аби вибити рашистів", – написав Гайдай у telegram.

11:42 В окупованому росіянами Маріуполі виявили місце масової загибелі людей – під час розбору завалів на території колишнього заводу "Жовтень" знайшли тіла приблизно сімдесяти мешканців. "Причина та ж – людей завалило уламками будівлі після обстрілу окупантів. Тіла загиблих упакували у пластикові мішки і вивезли для поховання у братській могилі в селі Старий Крим. Ідентифікація не проводилася", – повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

11:17 Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що виступає проти формулювання додаткових умов для України для вступу до ЄС. Про це повідомляє Yle. "Ще одна велика дискусія, котра в нас буде попереду, – це заявка України на членство в ЄС. Особисто я вважаю, що дуже важливо дати Україні надію – чіткі кроки, як країна стане членом ЄС у майбутньому", – сказала Марін. Напередодні Марін вінвідала Україну.

10:33 Міністр фінансів Канади Христя Фрилянд запропонувала піти на скасування санкцій проти окремих російських олігархів в обмін на фінансову допомогу для України. Згідно з даними Associated Press, Фрилянд обговорювала цю ідею на зустрічі міністрів фінансів країн G7 минулого тижня. У "Групі семи" нібито зацікавлені в тому, щоб російські олігархи відмежувалися від Путіна та водночас надали підтримку Україні.

10:16 Росія сформувала танковий батальйон із розконсервованих танків Т-62. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. З Кримського півострова Росія перекидає свої сили – не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти. У бік Мелітополя проїхала колона військової техніки – близько двадцяти систем залпового вогню "Град" і двадцяти тентованих вантажівок.

10:01 Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до відправки в Україну системи реактивного залпового вогню (РСЗВ) великої дальності, повідомляє CNN. Джерела зазначають, що вже наступного тижня США оголосять про новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть і РСЗВ. Передбачається, що навчання українських військових використовувати цю зброєю займе близько двох тижнів. Україна просила про постачання такого озброєння вже багато тижнів, проте раніше Вашингтон відмовляв у виконанні цього прохання через побоювання, що 1) Україна може використати його для обстрілів території Росії, що може призвести до ескалації конфлікту, а також, що 2) такі постачання поставлять під загрозу безпеку Америку, бо запаси цих систем не такі великі. Щодо другого пункту минулого тижня представники Пентагону зустрічалися з генеральним директором Lockheed Martin, щоб обговорити нарощування виробництва РСЗВ. Щодо першого – одним із варіантів може бути надання Україні ракетних систем меншої дальності.

09:42 Щоденний рапорт Міністерства оборони Великої Британії:

– Російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сіверськодонецьк і Лисичанськ, захопивши нещодавно кілька сіл на північний захід від Попасної.

– Росія намагається оточити Сіверськодонецьк, хоча Україна зберігає контроль над кількома секторами оборони, позбавляючи Росію повного контролю над Донбасом.

– Перед південним угрупованням військ Росії, ймовірно, як і раніше, стоїть завдання окупувати південну територію України. Останніми днями Росія, ймовірно, перемістила сюди зі сховищ консервації 50-річні танки Т-62.

– Ці танки майже напевно будуть особливо вразливі для протитанкових засобів, і їхня присутність на полі бою підкреслює нестачу в Росії сучасної боєздатної техніки.

09:39 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 29 750 (+150) осіб, танків – 1322 (+7) од., бойових броньованих машин – 3246 (+11) од., артилерійських систем – 623 (+6) од., РСЗВ – 201 (+0) од., засобів ППО – 93 (+0) од., літаків – 206 (+1) од., гелікоптерів – 170 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1) од., автомобільної техніки – 2226 (+1) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 48 (+1) од., крилатих ракет – 115 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

40,1% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

23,6% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

37,1% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

11,0% артилерійських систем (з них 0,1% за минулий тиждень),

14,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,7% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:11 У Сіверськодонецьку в готель увірвалася диверсійно-розвідувальна група росіян. Про це повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк. "У нас є гаряча точка – це готель "Мир", в який зайшла російська ДРГ, протягом дня її намагалися звідти вибити. Була досить запекла ситуація, але ми встояли", – розповів Стрюк. "Мир" розташований на північно-східному краю Сіверськодонецька.

08:56 Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що російські атаки досягли успіху на Бахмутському напрямку; там армія РФ намагається відрізати українські підрозділи від основних сил.

На Волинському та Поліському напрямках значних змін у діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь не відзначається, тривають заходи з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник продовжує ведення заходів щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, до них залучається до двох батальйонних тактичних груп зі складу повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації. На Слобожанському напрямку ворог здійснює підготовку особового складу для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Завдає вогневого ураження та проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування підрозділів наших військ. На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ. На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська. Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил. На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман. На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшив кількість обстрілів підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. Посилив угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокування цивільного судноплавства.

01:14 Сполучені Штати Америки застерігають офіційний Київ від ударів по російській території, повідомляє Reuters.

00:35 Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що Росія може перетворити Донбас на безлюдну землю. "Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь. У містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих і поранених в окупаційному контингенті. Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія", – сказав Зеленський.