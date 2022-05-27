Китай і Росія наклали вето на нові санкції РБ ООН проти КНДР.

Це стало першим в історії Ради Безпеки публічним розколом з приводу північнокорейських санкцій.

 

 

Китай і Росія в четвер, 26 травня, наклали вето на ініційовану Сполученими Штатами резолюцію з вимогою запровадити додаткові санкції ООН проти Північної Кореї у зв'язку з відновленням запуску балістичних ракет. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, це стало першим в історії Ради Безпеки публічним розколом з приводу північнокорейських санкцій. Адже впродовж останніх 16 років у цьому питанні в РБ ООН існував консенсус, початок якого було покладено запровадженням перших обмежувальних заходів проти Пхеньяна 2006 року. Востаннє міжнародні санкції проти КНДР посилювали у 2017 році.

 

Посол Росії в ООН Василь Небензя, коментуючи американську резолюцію, заявив: «Запровадження нових санкцій проти КНДР – це шлях у глухий кут. Ми наголосили на неефективності та негуманності подальшого посилення санкційного тиску на Пхеньян».

 

Інші 13 членів Ради Безпеки ООН підтримали розроблену США резолюцію, в якій пропонувалося заборонити експорт тютюну та нафти до Північної Кореї. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин є затятим курцем. Окрім того, пропонувалося включити до списку санкцій гакерське угруповання Lazarus, яке, за твердженнями США, пов'язане з Північною Кореєю.

 

Голосування відбулося наступного дня після того, як Північна Корея запустила три ракети, у тому числі найпотужнішу на сьогодні міжконтинентальну балістичну ракету. Цей запуск став останнім серед випробувань балістичних ракет, проведених Пхеньяном.

 

«Сьогоднішнє голосування означає, що Північна Корея відчуватиме себе вільною для подальших дій з ескалації. Але ми не можемо змиритися з таким станом справ, це було б занадто небезпечно», – написав у Twitter заступник амбасадора США в ООН Джеффрі Прескотт (Jeffrey Prescott). 

27.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
Вікторія Лук’янець і «Лятошинський тріо»: концертний тур Європою
Популяризуючи твори українських композиторів, «Лятошинський тріо» поширює знання про українське мистецтво, а ще на провідних європейських музичних сценах чинить опір російській агресії, яка обрала мистецтво адвокатом своїх злочинів і підступно ввела в оману весь світ.
26.05.22 | | Штука
92-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається відновити наступ на Слов’янськ, взяти під повний контроль Лиман, безуспішно пробував наступати на Комишуваху, Липове і Нагірне (Бахмутський напрямок), Красногорівку, Кам’янку, Авдіївку та Піски (Авдіївський напрямок) та Золоту Ниву (Новопавлівський напрямок)
26.05.22 | | Україна
Дивімось фільм: підтримуймо Харків!
28 травня о 18:30 Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах» спільно з харківським актором Миколою Набокою кличуть на благодійний перегляд фільму «Що нам робити з цими будівлями?», щоб допомогти волонтерському центру «Культурний шок» у Харкові.
25.05.22 | | Штука
Конструювання національного міста: випадок Львова
Ярослав Грицак
Аналіз першої постсовєцької – та попередніх австрійської, польської, німецької та совєцької – хвиль перейменувань вулиць Львова.
25.05.22 | | Дискурси
91-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог активізувався на Лиманському напрямку, також веде наступ на Сіверськодонецьк та на Бахмутському напрямку в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького. На Харківському напрямку ворог здійснив чергову спробу наступу в напрямку Тернової, успіху не мав.
25.05.22 | | Україна
Музейна спадщина як ніколи на часі
Наталія ФЕДОРИШИН
Росіяни нині цілеспрямовано руйнують наші музеї, палять українські книжки, аби казати, що у нас нема своєї історії. Це спланований геноцид української нації. Зберегти українську культуру та історію – одна з найважливіших складових теперішньої війни.
24.05.22 | | Штука
Дія в слові – діє-слові
Андрій Содомора
Хто ще не може чи вже не може тримати зброї в руках, той повинен дбати про світлий порядок – працювати задля спільної перемоги світла над темрявою
24.05.22 | | Дискурси
Тільки віспи бракувало
Юрко ТИМЧУК
Вершники Апокаліпсису мутують, гібридизують і готові до "гри в довгу". Іван Богослов або не все знав достеменно, або не все сказав у шостій главі свого Одкровення.
24.05.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.