Китай і Росія наклали вето на нові санкції РБ ООН проти КНДР.

Це стало першим в історії Ради Безпеки публічним розколом з приводу північнокорейських санкцій.

Китай і Росія в четвер, 26 травня, наклали вето на ініційовану Сполученими Штатами резолюцію з вимогою запровадити додаткові санкції ООН проти Північної Кореї у зв'язку з відновленням запуску балістичних ракет. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, це стало першим в історії Ради Безпеки публічним розколом з приводу північнокорейських санкцій. Адже впродовж останніх 16 років у цьому питанні в РБ ООН існував консенсус, початок якого було покладено запровадженням перших обмежувальних заходів проти Пхеньяна 2006 року. Востаннє міжнародні санкції проти КНДР посилювали у 2017 році.

Посол Росії в ООН Василь Небензя, коментуючи американську резолюцію, заявив: «Запровадження нових санкцій проти КНДР – це шлях у глухий кут. Ми наголосили на неефективності та негуманності подальшого посилення санкційного тиску на Пхеньян».

Інші 13 членів Ради Безпеки ООН підтримали розроблену США резолюцію, в якій пропонувалося заборонити експорт тютюну та нафти до Північної Кореї. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин є затятим курцем. Окрім того, пропонувалося включити до списку санкцій гакерське угруповання Lazarus, яке, за твердженнями США, пов'язане з Північною Кореєю.

Голосування відбулося наступного дня після того, як Північна Корея запустила три ракети, у тому числі найпотужнішу на сьогодні міжконтинентальну балістичну ракету. Цей запуск став останнім серед випробувань балістичних ракет, проведених Пхеньяном.

«Сьогоднішнє голосування означає, що Північна Корея відчуватиме себе вільною для подальших дій з ескалації. Але ми не можемо змиритися з таким станом справ, це було б занадто небезпечно», – написав у Twitter заступник амбасадора США в ООН Джеффрі Прескотт (Jeffrey Prescott).