США відмовилися продовжити ліцензію на обслуговування зовнішнього боргу РФ.

Дія ліцензії закінчується 25 травня, і Росія ризикує опинитися на межі дефолту.

 

   

Міністерство фінансів Сполучених Штатів вирішило не продовжувати дію Генеральної ліцензії , яка дозволяє власникам російських суверенних облігацій отримувати доларові платежі з обслуговування цих паперів і погашення боргу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на заяву пресслужби американського фінансового відомства, опубліковану у вівторок, 24 травня.

 

Термін дії ліцензії закінчиться 25 травня. Без цього дозволу Росія не зможе розплатитися за державними облігаціями та ризикує опинитися на межі дефолту.

 

Найближчий обов'язковий платіж в іноземній валюті чекає на Росію 27 травня. Міністерство фінансів РФ виконало свої зобов'язання щодо нього заздалегідь, 20 травня. Наступні виплати заплановано на 23-24 червня. Якщо їх провести не вдасться, формальний дефолт може чекати на Росію наприкінці липня — після закінчення 30-денного grace period. За даними інформаційної аґенції Bloomberg, після 25 травня і до кінця 2022 року Росії буде необхідно зробити виплати за зовнішніми суверенними облігаціями на суму майже два мільярди доларів.

 

Раніше, 18 травня, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов укотре заявив про намір платити за державним зовнішнім боргом у рублях, якщо ліцензія, що дозволяє обслуговувати його в доларах, не буде продовжена.

 

Санкції, запроваджені Заходом після російського вторгнення в Україну, забороняють операції з російським Мінфіном, Центробанком чи Фондом національного добробуту. Проте управління контролю за іноземними активами Мінфіну США другого березня зробило виняток для отримання виплати відсотків та дивідендів у рамках погашення заборгованості й виплат акціонерам. Ця ліцензія дозволила російській державі продовжувати виплати за держоблігаціями і тим самим запобігти дефолту за державним боргом.

25.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
Музейна спадщина як ніколи на часі
Наталія ФЕДОРИШИН
Росіяни нині цілеспрямовано руйнують наші музеї, палять українські книжки, аби казати, що у нас нема своєї історії. Це спланований геноцид української нації. Зберегти українську культуру та історію – одна з найважливіших складових теперішньої війни.
24.05.22 | | Штука
Чому Європа геджує свою підтримку України
Ральф Ґерт Шельгаммер
Париж і Берлін стурбовані тим, що вступ України в ЄС може призвести до створення конкуруючої осі Варшава-Київ
23.05.22 | | Дискурси
Українці — народ-військо
Володимир В‘ятрович
Ця війна — народна війна за незалежність, бо російській армії протистоїть весь український народ. Збіговисько найманців та мародерів з Росії не спроможне перемогти його.
23.05.22 | | Україна
89-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку, здійснив спробу наступу на Довгеньке, на Сіверськодонецькому напрямку – на Тошківку, на Бахмутському – у районі Олександропілля, Липового та Трипілля. Успіху не має.
23.05.22 | | Україна
Шинель Штірліца
Віталій Портников
Для Путіна і йому подібних «Сімнадцять миттєвостей» були реабілітацією нацизму – «нацизм із людським обличчям» подобався їм більше за «соціалізм із людським обличчям»
22.05.22 | | Дискурси
88-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни навалюються на українські позиції на Донеччині, аби оточити через фланг підрозділи Збройних Сил України у Сіверськодонецьку та Лисичанську. На всій фронтовій лінії тривають масивні авіаційні й артилерійські обстріли.  
22.05.22 | | Україна
Глаголична меса
Василь МАХНО
Якщо з кирилицею більш-менш зрозуміло, то, можливо, древніша абетка, глаголиця, містить в собі якусь таємницю
21.05.22 | | Дискурси
Петра Прохазкова: Безнадійно очікувати змін в російському суспільстві
Радомир Мокрик
Щиро кажучи, байдуже, що вже буде з самою Росією – лиш би вона не загрожувала навколишньому світові
21.05.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.