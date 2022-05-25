США відмовилися продовжити ліцензію на обслуговування зовнішнього боргу РФ.

Дія ліцензії закінчується 25 травня, і Росія ризикує опинитися на межі дефолту.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів вирішило не продовжувати дію Генеральної ліцензії 9С, яка дозволяє власникам російських суверенних облігацій отримувати доларові платежі з обслуговування цих паперів і погашення боргу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на заяву пресслужби американського фінансового відомства, опубліковану у вівторок, 24 травня.

Термін дії ліцензії закінчиться 25 травня. Без цього дозволу Росія не зможе розплатитися за державними облігаціями та ризикує опинитися на межі дефолту.

Найближчий обов'язковий платіж в іноземній валюті чекає на Росію 27 травня. Міністерство фінансів РФ виконало свої зобов'язання щодо нього заздалегідь, 20 травня. Наступні виплати заплановано на 23-24 червня. Якщо їх провести не вдасться, формальний дефолт може чекати на Росію наприкінці липня — після закінчення 30-денного grace period. За даними інформаційної аґенції Bloomberg, після 25 травня і до кінця 2022 року Росії буде необхідно зробити виплати за зовнішніми суверенними облігаціями на суму майже два мільярди доларів.

Раніше, 18 травня, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов укотре заявив про намір платити за державним зовнішнім боргом у рублях, якщо ліцензія, що дозволяє обслуговувати його в доларах, не буде продовжена.

Санкції, запроваджені Заходом після російського вторгнення в Україну, забороняють операції з російським Мінфіном, Центробанком чи Фондом національного добробуту. Проте управління контролю за іноземними активами Мінфіну США другого березня зробило виняток для отримання виплати відсотків та дивідендів у рамках погашення заборгованості й виплат акціонерам. Ця ліцензія дозволила російській державі продовжувати виплати за держоблігаціями і тим самим запобігти дефолту за державним боргом.