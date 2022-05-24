В Угорщині оголошено надзвичайний стан через війну в Україні.

Він почне діяти вже з опівночі в середу, 25 травня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження в країні режиму надзвичайного стану через війну в Україні. Про це повідомив телеканал ORF. Режим почне діяти вже з опівночі в середу, 25 травня.

«Ми бачимо, що війна та санкції Брюсселя призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін. Світ перебуває на межі економічної кризи. Уряд, користуючись своїм правом відповідно до Конституції, з опівночі оголошує надзвичайний стан», — заявив прем'єр, зазначивши, що війна в Україні загрожує енергетичній та фінансовій безпеці Угорщини.

Орбан зазначив, що цей захід дасть угорському керівництву «простір для маневру та можливість негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські родини всіма можливими засобами». Прем'єр-міністр підкреслив, що його новий уряд розпочав роботу негайно, тому що «по сусідству з нами йде війна, закінчення якої поки що ніхто не може передбачити». «Це вимагає можливості діяти негайно», – наголосив Орбан.

Ця заява угорського прем’єра пролунала лише через кілька годин після того, як парламенті країни схвалив зміни до Основного закону. Ці зміни тепер дозволяють уряду оголошувати надзвичайний стан навіть у разі збройного конфлікту в сусідній країні чи гуманітарної катастрофи. У разі надзвичайного стану уряду дозволяється призупиняти застосування певних законів. За конституційні зміни проголосувала більшість у дві третини, для цього вистачило голосів правлячої партії FIDESZ.

Очікується, що про перші заходи у рамках режиму надзвичайного стану угорський уряд оголосить у 25 травня.