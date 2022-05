Львівська поетка Маріанна Кіяновська отримала звання Європейської поетки свободи 2022. Його присудили за збірку поезій «Бабин Яр. Голосами», яка вважається однією з перших книжок в українській літературі на тему Голокосту.

У 2020 році Маріанна Кіяновська за цю саму збірку отримала Шевченківську премію.

«European Poet of Freedom Literary Award of the City of Gdańsk вручається раз на два роки. Мета відзнаки – промотувати поезію, яка торкається найважливіших тем і проблем сучасності, популяризує цінність свободи та демонструє високу художню цінність», – повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Офіційна церемонія нагородження відбудеться 10 червня в Шекспірівському театрі Ґданська під час фестивалю European Poet of Freedom Festival.