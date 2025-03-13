Сковорода, Франко, Стус, Симоненко. “Дударик” запрошує на “Пісні пʼяти століть – Поети”.

Національна хорова капела "Дударик" презентує нову концертну програму "Пісні п’яти століть – Поети".

Цей унікальний мистецький вечір відбудеться 27 березня о 19:00 у Львівській національній філармонії.

"Дударик" підготував для слухачів особливий музичний проєкт – цілющий еліксир української поезії та музики. У програмі концерту прозвучать твори на вірші великих українських поетів: Григорія Сковороди, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса, Василя Симоненка, Богдана-Ігоря Антонича та багатьох інших. Знані й нові пісні, що стали частиною культурної спадщини України, розкриють глибину та силу українського слова. Вечір буде красивим і вишуканим – без пафосу й академізму, але з потужною енергетикою та справжніми емоціями.

На сцені глядачі побачать: чоловічий склад Національної хорової капели "Дударик", струнний квартет "Дударик R&B-бенд", солістів капели та Анну Шумаріну, Дарію Кудрик, Юрія Йосифовича, Тараса Різняка, Назара Омельчука.

Цикл концертів "Пісні п’яти століть" має не лише музичну, а й пізнавальну місію. Попередні програми, присвячені козацьким, стрілецьким і різдвяним пісням, а також відомим шлягерам, вже стали яскравими подіями культурного життя України. Нова програма "Поети" продовжує цей проєкт, відкриваючи слухачам силу і красу української поезії через музику.

27 березня, 19:00

Львівська національна філармонія

Квитки можна придбати за посиланням:

https://soldout.ua/booking/2011-pisni-p-iaty-stolit-poety