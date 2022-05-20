Угорська енергетична група MOL готується відмовитися від російської нафти.

Для цього вона має намір переналаштувати свої рафінерії на легку європейську нафту.

Угорська енергетична група MOL, яка є однією з найбільших у Східній Європі, готує свої нафтопереробні заводи до прийняття неросійської нафти. Досі всі її рафінерії працювали винятково на важкій російській нафті сорту Ural, яка надходила до країни нафтогоном із Росії. Про це повідомило видання Hungary Today.

Директор із виробництва та переробки компанії Жолт Гуфф (Zsolt Huff) розповів, що розпочато підготовку до модернізації, яка дозволить трьом НПЗ групи MOL переробляти неросійську нафту, тобто замість важкої російської нафти використовувати легку європейську.

За словами Гуффа, MOL попросила своїх інженерів скласти план їхньої роботи без російської нафти. Він зазначив, що компанія, яка частково належить угорській державі, має «готуватися до найскладнішого сценарію зараз, коли ми зможемо переробляти лише морську [легку] нафту».

Гуфф розповів, що портфоліо з 15 проєктів, які готуються, буде репрезентовано раді директорів приблизно через два місяці; робота може розпочатися, якщо проєкти будуть схвалені.

Як зазначає видання, MOL витратила десятиліття та мільярди доларів на інфраструктуру для переробки саме російської нафти типу Ural. Компанія підрахувала, що модернізація лише Дунайського нафтопереробного заводу, розташованого на південь від Будапешта, для використання різних джерел нафти може коштувати до 700 мільйонів євро і тривати кілька років.

«Деякі проєкти, пов'язані з переходом на різні типи сирої нафти, вже розпочалися. За минулі вісім років ми інвестували $170 млн у переробку 30–35% неросійської нафти, але 100% – це зовсім інша річ», – розповів директор MOL з постачання та торгівлі Чаба Жотер (Csaba Zsótér).

Наразі Угорщина залишається основним противником нафтового ембарґо для Росії, яке має стати головним пунктом шостого пакету антиросійських санкцій, запроваджених Євроунією за вторгнення в Україну.