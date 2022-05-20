86-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:45 У районі міста Малин на Житомирщині вранці пролунало два вибухи.

11:08 Президент Польщі Анджей Дуда очікує перемоги України у війні проти РФ. Про це він сказав у інтерв’ю Polska Times. "Хотів би, щоб вона закінчилася тим, що Україна поверне всі свої території в межах міжнародно визнаних кордонів. Це дуже важливо для мене, для безпеки Польщі та для майбутнього. У політичному значенні це означало би перемогу України у війні", – заявив Анджей Дуда.

10:31 Видання The New York Times продовжує збирати докази, котрі фіксують вчинення російськими військами масакри в Бучі. Журналісти отримали відео із камер відеоспостереження 4 березня, на котрих видно, як солдати РФ ведуть девʼятьох українських полонених. Згодом тіла принаймні частини полонених виявили на вулиці Яблунській. NYT наголошує: цей ролик є найчіткішим доказом того, що замордовані люди перед смертю перебували під вартою російських солдатів. На другому відео (котре, схоже, знімає російський військовик) видно інший ракурс. "Там, біля паркана, лежать заручники", – каже окупант. Він перелічує полонених – загалом дев’ять осіб. Іще на одному відео видно трупи на вулиці Яблунській, 144, поряд із російськими вартовими.

10:02 Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time. В опитуванні журналу взяло участь 3,3 мільйона людей. Постать Зеленського підтримало 5% респондентів, далі є Ілон Маск (3,5%) і Борис Джонсон (3,4%).

09:37 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 28 700 (+200) осіб, танків – 1263 (+9) од., бойових броньованих машин – 3090 (+27) од., артилерійських систем – 596 (+1) од., РСЗВ – 200 (+1) од., засобів ППО – 93 (+2) од., літаків – 204 (+1) од., гелікоптерів – 168 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од., автомобільної техніки – 2162 (+5) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 43 (+0) од., крилатих ракет – 103 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Порівняно із кількістю задіяної при вторгненні техніки, за час війни знищено:

105% танків (з них 3,8% за минулий тиждень),

107% бойових броньованих машин (з них 5,4% за минулий тиждень),

37% артилерійських систем (з них 2,8% за минулий тиждень),

62% літаків (з них 1,2% за минулий тиждень),

70% гелікоптерів (з них 2,1% за минулий тиждень).

09:26 Британська розвідка зазначає у своєму традиційному щоденному зведенні, що російські загони з-під Маріуполя після виснажливих боїв потребують відновлення та перекомплектації, щоб повернутися до ефективних кондицій. Для того, щоб виконати цей процес ретельно, потрібен тривалий період. "Утім російські командири перебувають під тиском продемонструвати досягнення заявлених оперативних цілей. Це означає, що Росія, можливо, перекине ці сили швидко, без належної підготовки", – припускають у розвідці.

09:02 Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що теперішня війна має стати останньою для Росії. "Вона має завершитися повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України – нашою перемогою. Нашою спільною з цивілізованим світом перемогою. Адже сьогодні Україна захищає не лише себе. Україна сьогодні – це Фермопіли Європи", – сказав Єрмак під час дискусії в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House.

08:43 Генеральний штаб ЗСУ інформує у ранковому зведенні, що російська армія веде наступальну операцію у районах Лисичанська і Сіверськодонецька.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в стані та положенні підрозділів збройних сил республіки білорусь не відзначається. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник проводить інженерне обладнання позицій в районі населеного пункту Азаровка Брянської області. Здійснив обстріли з артилерії та мінометів населених пунктів Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумській області та Грем’яч Чернігівської області. На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Намагається проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. Веде посилену повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе. Окрім того, ворожі обстріли зафіксовано поблизу Руських Тишків. На Слов’янському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Довгеньке, Велика Комишуваха і Долина. На Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення. Завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення. На Лиманському напрямку противник здійснює періодичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Діброва та Закітне. На Сєверодонецькому напрямку ворог вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, успіху не мав, зазнав втрат і змушений відступити. Веде бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії та мінометів, окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, одночасно намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів неподалік Володимирівки та Василівки. Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля. На Авдіївському напрямку противник за підтримки артилерії вів штурмові та наступальні дії в районі населеного пункту Веселе. Зазнав втрат і відступив. На Курахівському напрямку ворог здійснював масовані артилерійські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із реактивних систем залпового вогню. Вів наступ у районах Новомихайлівки та Олександрівки, успіху не мав. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогнем реактивної та ствольної артилерії та мінометів противник уражав інфраструктуру та мирні домогосподарства, вів контрбатарейну боротьбу. В районі населеного пункту Новодарівка зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Продовжували інженерне обладнання позицій та побудову другої лінії оборони. Зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з метою покращення тактичного положення та виходу на адміністративний кордон Херсонської області. На Бессарабському напрямку обстановка залишилась без суттєвих змін. Корабельні угруповання противника в Чорному та Азовському морях продовжують блокування цивільного судноплавства. На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено вісім танків, чотирнадцять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА типу “Орлан-10”.

00:15 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що намагається залучити світових лідерів до визволення українських вояків із "Азовсталі". "Роблю все, щоб найвпливовіші міжнародні сили були поінформовані та, наскільки це можливо, залучені до порятунку наших військових", – заявив він у зверненні.