Німеччина передасть Чехії 15 танків Leopard, а чехи Україні – Т-72. 

Таким чином Берлін реалізовує обіцяне «кругові постачання» важкого озброєння Україні.

 

 

Німеччина планує передати Чехії танки Leopard 2A4, компенсувавши таким чином чеські поставки важкої техніки до України. Про це у середу, 18 травня, повідомила газета České noviny з покликом на слова міністерка оборони Чехії Яни Чернохової (Jana Černochová).

 

Керівниця чеського військового відомства підтвердила, що Німеччина дарує Чехії 15 танків Leopard 2A4 і що Чехія веде перемовини з Німеччиною про закупівлю ще півсотні найсучасніших танків Leopard 2A7 різних модифікацій.

 

Чехія, своєю чергою, постачає Україні важке озброєння радянського виробництва. Зокрема Прага заявила про готовність передати кілька десятків танків Т-72, ​​з яким українські військовики добре знайомі.

 

«Чехія постачає важке озброєння (Україні – ред.), ми допомагаємо закривати прогалини танками Leopard із промислових запасів Німеччини. Такий "круговий обмін" є добрим прикладом того, як ми можемо швидко та легко підтримати Україну в її мужній боротьбі проти російської аґресії. У майбутньому ми будемо ще тісніше співпрацювати з чеськими союзниками в царині озброєння, а також у структурній співпраці наших бойових сил. Це правильний шлях для посилення ролі Європи в НАТО», – пояснила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

 

Кабінет Міністрів Чехії вже схвалив процедуру обміну. Танки Leopard надійдуть не зі складів німецької армії, а зі запасів німецьких військово-промислових компаній разом з боєприпасами та запасними частинами. Німеччина також профінансує навчання чеських вояків.

18.05.2022

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