Понад 100 шкіл на Львівщині відновили очну форму навчання. Ще майже 100 - змішану.

 

На Львівщині з початку цього тижня очне навчання відновили у 123 школах. Це близько 10% від усіх загальноосвітніх навчальних закладів, які є в області. Крім того, 72 навчальні заклади на Львівщині мають змішану форму навчання.​ - повідомила виданню Tvoemisto.tv начальниця відділу дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної роботи департаменту освіти Львівської ОВА Ірина Сислюк.

 

 

За її словами, напередодні департамент освіти і науки Львівської ОВА скерував листи до навчальних закладів Львівської області з рекомендацією відновити очне навчання там, де це можливо, і за забезпечення безпекових умов. Насамперед, йдеться про укриття.

 

«Після наших рекомендацій не всі навчальні заклади мали змогу відновити очне навчання, адже в частині з них немає облаштованих укриттів, куди б діти на випадок небезпеки могли заховатися, а також у багатьох школах досі тимчасово поселені внутрішньо переміщені особи», – каже вона.

 

Найбільше шкіл, які відновили навчання, є у Самбірському районі - 48. Також очно навчаються у 25 школах Червоноградського району, у 16 - в Стрийському, 9 – у Дрогобицькому, 5 – у Золочівському, а найменше у Яворівському районі. Також 13 шкіл відновили очне навчання у Львівському районі.

 

18.05.2022

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