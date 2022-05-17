Ракети вдарили по об'єкту залізниці в Яворівському районі.

"Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» у Яворівському районі. Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило. Попередньо, ракети летіли зі сходу", - повідомив 0 09:39 керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його інформацією ще три крилаті ракети збили підрозділи ППО ПвК «Захід». "Від імені усіх жителів Львівщини – величезне дякую вам за роботу", - написав він у себе на телеграм-каналі.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, під час повітряної тривоги, яка тривала з 00:25 до 01:14 у Львові та області було чутно серію потужних вибухів. Про те, що ракети влучили у ціль у місті Львові інформації немає. Це ще вночі підтвердили міський голова Андрій Садовий та керівник Львівської ОВА Максим Козицький.